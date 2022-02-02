Dokuz Eylül'den Kiraz'a sinema salonu

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) İzmir'in Kiraz ilçesine kazandırdığı DEÜ Veteriner Fakültesi bünyesinde açılan sinema salonu, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in ‘Şoför Nebahat' filmiyle perdelerini açtı.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) İzmir'in hayvancılık merkezlerinden Kiraz ilçesine kazandırdığı ve kentin ilk ve tek veteriner fakültesi olan DEÜ Veteriner Fakültesi, halk sağlığının korunmasında ve hayvancılık sektörünün gelişmesinde sunduğu hizmetlerin yanı sıra, sosyal ve kültürel faaliyetleri ile de bölgeye değer katıyor. 155 öğrencisi ve mensuplarıyla Kiraz'a önemli bir canlılık getiren DEÜ Veteriner Fakültesi, Kiraz Belediyesi iş birliği ile ilçeye kazandırdığı sinema salonunu bölge halkının hizmetine sundu. Kiraz Belediye Başkanı Saliha Çınar ve DEÜ mensuplarının katılımıyla perdelerini açan sinema salonunda ilk gösterim ise geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in anısına ‘Şoför Nebahat' filmiyle yapıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin bilimsel sorumluluklarının yanında topluma hizmet uygulamalarını da sürdürdüğünü söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Hayvancılıkta Türkiye'nin önemli bir potansiyelini barındıran İzmir'imizin güzel ilçesi Kiraz'da açtığımız DEÜ Veteriner Fakültesi'nin bölgeye ekonomik ve sosyal anlamda değer kattığını görmek bizleri mutlu ediyor. Ne kadar doğru bir karar aldığımızı öğrencilerimizin fakültemize gösterdiği ilgiden ve Kirazlı vatandaşlarımızdan aldığımız olumlu tepkilerden anlıyoruz. Üniversiteler, gittikleri yere eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra ekonomik katkı, toplumsal hizmet de götürürler ve bölge halkıyla bütünleşirler. İlçede hizmete aldığımız sinema salonun Kiraz'da sosyal yaşamın zenginleşmesine, kültür-sanat faaliyetlerinin artmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bir süre önce aramızdan ayrılan değerli sanatçımız Fatma Girik'in anısına ‘Şoför Nebahat' filmiyle perdelerini Kiraz halkına açan sinema salonumuzun hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.