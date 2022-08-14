Dokuz Eylül'den uluslararasılaşma hamlesi

Almanya'nın en köklü uluslararası akreditasyon kurumu Foundation For International Business Administration Accreditation'ın (FIBAA) Başkanı Diane Freiberger ve Slovenya Yükseköğretim Kalite Kurulu (NAKVIS) Başkanı Dr. Franci Demsar ile bir araya gelen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, DEÜ'nün uluslararası alanda görünürlüğünü artırmak için temaslarda bulundu.

Bilimde sınır tanımayan çalışmalara imza atan ve küresel gelişmeleri yakından takip eden DEÜ, uluslarasılaşmaya yönelik politikalarına hız verdi. DEÜ'nün uluslararası alanda faaliyetlerini artırmak üzere Almanya ve Slovenya'ya ziyaretlerde bulunan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Almanya'nın en köklü uluslararası akreditasyon kurumu olan Foundation For International Business Administration Accreditation'ın Başkanı Diane Freiberger ve Slovenya Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Dr. Franci Demsar ile bir araya geldi. Rektör Hotar, yurt dışı temasları çerçevesinde ilk önce FIBAA Başkanı Sn.Diane Freiberger ile bir görüşme gerçekleştirdi. Burada yaptığı temaslar çerçevesinde Dokuz Eylül Üniversitesinin FIBAA ile olan kurumsal akreditasyon sürecini başlatan Rektör Hotar, yükseköğretimde uluslararası bir ağa sahip olan FIBAA'nın başkanı ile yeterlilik hedefleri, eğitim programları ve kalite standartlarına yönelik fikir alışverişinde bulundu. Freiberger ile DEÜ'nün uluslararasılaşmaya yönelik çalışmalarını ve gelecek hedeflerini paylaşan Rektör Hotar, FIBAA'nın akreditasyon süreçleri hakkında da bilgi aldı. Hotar'ın ikinci durağı ise NAKVIS Başkanı Dr. Franci Demsar oldu. Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Slovenya üniversiteleri arasında ortak projeler yürütülmesi için görüş birliğine vardığı Franci Demsar ile yükseöğretim alanında yapılabilecek kalite çalışmalarını değerlendirdi.

Uluslararasılaşmaya özel önem

Yurt dışında Dokuz Eylül Üniversitesi adına gerçekleştirdikleri temaslara ilişkin açıklamalarda bulunan Rektör Hotar, DEÜ'nün uluslararası alanda tanınırlığını artırmak için yoğun çaba harcadıklarını ifade ederek “Uluslararasılaşma süreçlerinin ve kalite standartlarının üniversitemizde daha kurumsal ve sürdürülebilir şekilde yönetilmesi için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Küresel yükseköğretim alanında yaşanan rekabet ortamına entegre olabilmek ve araştırma üniversitemizin başarısını artırmak için bu tarz görüşmelerin oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Yürüttüğümüz faaliyetlerimizin kalitesini artırarak üniversitemize, fakültelerimize, bölümlerimize en uygun uluslararasılaşma modellerini hayata geçiriyoruz. Akademisyenlerimizin bilimsel yayın kalitesini artırmak ve araştırma süreçlerine katılımlarını sağlamak için onları teşvik ediyoruz. Uluslararası akreditasyon süreçlerini tamamlamamızla birlikte daha çok başarılı uluslararası öğrenci ve akademisyeni üniversitemize kazandırmanın da önünü açmış olacağız” dedi.

Söz konusu ziyaretlerde DEÜ Dış İlişkiler Koordinatörü ve Orta ve Doğu Avrupa Kalite Güvence Ajansları Birliği (CEENQA) Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Olgun Çiçek de yer aldı. Doç. Dr. Olgun Çiçek, Dokuz Eylül Üniversitesinin uluslararasılaşma süreçlerine katkı koymak için bir dizi ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade etti. Çiçek, “Özellikle CEENQA Başkanı da olan Slovenya Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Dr. Franci Demsar'ı ziyaretimizde Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri üniversiteleri ile araştırma üniversitemiz arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini değerlendirdik” diye konuştu.