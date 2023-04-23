Dokuz Eylül'ün Kutlu Gün Marşına büyük ilgi

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ), İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde geçtiğimiz Aralık ayında düzenlediği beste yarışmasında birinciliği elde eden İltan Bilge'nin “Kutlu Gün Marşı” isimli eserine aradan geçen kısa sürede marşa ilginin giderek arttığını söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Kutlu Gün Marşı adlı eserimiz, aradan geçen kısa sürede İzmirlilere kendini kabul ettirmiş, hemşehrilerimizin dillerine dolanan önemli bir eser olarak öne çıkmıştır” dedi.

Türkiye'nin saygın yükseköğretim kurumlarından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde anlamlı bir çalışmaya imza atmıştı. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü öncülüğünde, DEÜ Devlet Konservatuvarı tarafından geçtiğimiz Aralık ayında düzenlenen İzmir'in Kurtuluşunun 100. Yılı Marşı ve Beste Yarışması'nın finalinde birinciliği, İltan Bilge'nin “Kutlu Gün Marşı” isimli eseri elde etmişti.

Aradan geçen kısa sürede marşa ilginin gerek İzmir genelinde gerek sosyal medyada gün geçtikçe arttığını kaydeden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Sanatın ve sanatçının dostu üniversitemiz, akademik faaliyetlerinin yanı sıra bizi biz yapan değerleri sonsuza kadar yaşatacak eserleri meydana getiren sanatçıları da desteklemekte ve onları teşvik etmektedir. İzmir'in tarihi kimliğinin vurgulanması ve sanat hayatının zenginleştirilmesi adına önem arz eden beste yarışmamızda, bağımsızlık mücadelemizi ve birlikte yaşama arzumuzu simgeleştirmeyi maksatlamıştık. İzmir'in kurtuluşundan cumhuriyetin ilanına büyük coşkumuzu ifade ettiğimiz Kutlu Gün Marşı adlı eserimiz, aradan geçen kısa sürede İzmirlilere kendini kabul ettirmiş, hemşehrilerimizin dillerine dolanan önemli bir eser olarak öne çıkmıştır” dedi.

“Desteğimiz sürecek”

Yarışmanın Türkiye'nin müzik repertuarına da önemli katkılar sağladığını belirten Hotar, “Ülkemizi ve kentimizi ilgilendiren konularda sorumluluk üstlenen araştırma üniversitemiz, aziz milletimizin değerlerini koruyup kollamaya özen göstermektedir. DEÜ olarak daha öncesinde ülkemizin ilk Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesini kurmuş, çocuk ve gençlerimizde tarih bilincini artırmayı; bayrak ve vatan sevgilerini pekiştirmeyi hedeflemiştik. Bu yarışmamız da, milletimize olan bağlılığımızın bir sonucuydu. Bir kez daha yarışmamıza katılan sanatçılarımıza; eserleri seslendiren Devlet Konservatuvarımız Senfoni Orkestrası ve Korusuna; büyük ailemizin fertlerine ve sanatseverlere şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum. DEÜ olarak, bundan sonra da sanatı ve sanatçıyı destekleyecek; milletimizin kutlu tarihine ve kültürel mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadesinde bulundu.

Üç eser finale kalmıştı

Yarışmaya katılan eserler arasından Güray Kapucu'nun “İzmir'in Kurtuluşu”, İltan Bilge'nin “Kutlu Gün Marşı” ve Mustafa Polat'ın “Söz Yetmez 9 Eylül Marşı”, ön seçici kurul tarafından finale bırakılmıştı. Ardından yarışma final jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, DEÜ Devlet Konservatuvarı Bestecilik ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı birinci sınıf öğrencisi İltan Bilge'nin “Kutlu Gün Marşı” isimli eseri, birinciliğe layık görülmüştü. Yarışmaya katılan her eserin kıymetli olduğu vurgusu yapan Rektör Hotar, “Her eserde emek, sevgi ve cesaret bulunmaktadır. Yarışmada dereceye girerek ödül almaya hak kazanan eser sahiplerini ve değerli sanatçılarımızı bir kez daha kutluyorum” şeklinde konuştu.