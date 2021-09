Dokuz Eylül'ün spor etkinlikleri nefes kesti

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ), İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kapsamında düzenlediği spor etkinlikleri nefes kesti. Ödül töreninde konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Bizim kapımız herkese açık. İnsanlığa, ülkemize, İzmir'imize katkı veren her türlü faaliyete sonuna kadar destek olacağız” diye konuştu.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü kapsamında birçok etkinliğe imza atan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), uluslararası katılımla gerçekleştirilen spor etkinlikleriyle de destansı zaferin kahramanlarını andı. DEÜ Rektörlüğü tarafından 9-12 Eylül tarihlerinde düzenlenen atletizm, yüzme, eskrim, paintball ve off-road etkinlikleri, İzmirlilere ve sporseverlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında 11-12 Eylül tarihlerinde düzenlediği ve orman ile seyirci etabından oluşan Off-Road yarışları nefes kesti. DEÜ'nün off-road yarışları için özel olarak Tınaztepe Yerleşkesinde tasarladığı parkurdaki yarışlara Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 25 araç ve yaklaşık 50 sporcu katıldı. Türkiye'yi yurtdışında temsil eden ve şampiyonlukları bulunan pilotları ilk kez bir araya getiren etkinlikle, üst düzey donanıma sahip elit kategoride yer alan araçlar sahne aldı. İstanbul, Bursa, Antalya, Rize, Kahramanmaraş başta olmak üzere Türkiye'deki birçok off-road kulübünün yer aldığı yarışlarda profesyonel ve amatör sporcular ilk kez birlikte parkura çıktı.

Küresel pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır yarış yapamayan sporcular, üst düzey güvenlik önlemlerinin alındığı yarışlarda kendilerini test etme fırsatı da buldu. İki gün boyunca izleyenlere görsel şölen yaşatan etkinliğin seyirci etabı, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın start vermesiyle başladı. Startın ardından parkura çıkan sporcular, engebeli ve çamurlu etapları geçti, zorlu engelleri aşarak DEÜ'nün hazırladığı parkurda hünerlerini sergiledi. Zorlu geçen yarışların ardından standart kategoride birinciliği Ahmet Kurt-Fuat Sarpen, Extreme 1 kategorisinde Savaş Demirci-Agah Bergutay Yalçın, Extreme 2 kategorisinde Cihan Çelikten-Kadir Alemdar ekipleri aldı. Farklı grupları bir araya getirerek İzmir'de ilk kez düzenlenen yarışlar, kentteki önemli bir eksikliği de gidermiş oldu. Etkinliğe katılan ekipler, DEÜ'nün düzenlediği yarışları ‘bölgenin gördüğü en büyük organizasyon' olarak ifade ederken, İzmir'de daha önce öyle bir parkurda yarışmadıklarını ifade ettiler.

DEÜ'nün Kurtuluş Haftası kapsamında düzenlediği spor etkinlikleri off-road ile sınırlı kalmadı. DEÜ ve Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu (GOSBF) işbirliği ile İzmir'de ilk kez uluslararası katılıma açık Tekler ve Takımlar Paintball Şampiyonası düzenlendi; Türkiye Atletizm Federasyonu işbirliği ile 100 metre, 200 metre, 400 metre sürat koşuları ve 5 kilometre yol koşusu gerçekleştirildi. DEÜ Rektörlüğü Spor Salonunda eskrim müsabakaları; DEÜ 15 Temmuz Sağlık ve Sanat Yerleşkesinde de Türkiye Yüzme Federasyonu, İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve DEÜ işbirliği ile Dokuz Eylül Masterlar yüzme yarışları yapıldı.

“Herkes kazandı”

9-12 Eylül tarihlerinde düzenlenen etkinliklerin ardından Tınaztepe Yerleşkesi amfi tiyatroda gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, üniversite olarak 9 Eylül'ün ruhuna yakışır etkinliklere imza attıklarını belirterek, “Kurtuluş Haftası etkinliklerimiz, ülkemizin ilk ve tek Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi'nin kuruluş yıldönümü ile başladı, Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Uluslararası Sempozyumu ile devam etti. Hemen ardından ise gençlerimizin ilgiyle takip ettiği ve yine İzmir'de bir ilk olan off-road yarışmalarını, paintball müsabakalarını, atletizm ve yüzme yarışlarını organize ettik. Bugün burada kazananlar ödüllerini alacak ama bizim gözümüzde herkes kazandı. Değerli konuşmacılarımız, hocalarımız DEÜ'nün geniş katılımlı, uluslararası spor etkinliklerinden bahsetti. Bizim kapımızın sizlere her zaman açık olduğunu bilmenizi istiyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında daha geniş katılımlı bir etkinlik için sizleri şimdiden davet ediyoruz. İnsanlığa, ülkemize, İzmir'imize, üniversitemize katkı veren her türlü faaliyete sonuna kadar destek olduğumuzu hatırlatıyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna can veren şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlık dolu günler diliyorum” diye konuştu.

Off-road etkinliklerinin yarış direktörleri off-road pilotu Gürkan Yıldırım ve Türkiye Trial Off-Road Şampiyonu Emirhan Kutlu ise DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'a teşekkür ederek, etkinliğin İzmir için önemine dikkat çekti. Avrupa Paintball Federasyonu Asbaşkanı Kerem Barkul da Avrupa ve dünya paintball şampiyonalarını İzmir'e ve Dokuz Eylül Üniversitesine getirmek istediklerini kaydetti.