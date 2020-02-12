Dokuz üniversite temiz enerji için çalışacak

Platformun bu dönemki yürütme kurulu başkanı Yaşar Üniversitesi Rektör Prof. Dr. M. Cemali Dinçer'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, yeni dönemdeki plan ve projeler değerlendirildi.

Yaşar Üniversitesi Senato Salonunda düzenlenen 2020'nin ilk İzmir Üniversiteleri Platformu Yürütme Kurulu toplantısına, Yaşar Üniversitesi Rektör Prof. Dr. M. Cemali Dinçer ev sahipliği yaptı. Toplantıya, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Ekonomi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Eren, Tınaztepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Füsun Düzcan, Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz, Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Nazım Sözer, Prof. Dr. Levent Kandiller, Prof. Dr. Arslan Örnek ve Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Galip Ayvat katıldı. Toplantıda ayrıca, İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Uluslararası Sağlıkta Yapay Zeka Kongresi 2020 Düzenleme Kurulu Üyesi Dr. Ahu Pakdemirli ile İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop tarafından önceki hafta düzenlenen kongre hakkında katılımcılara bilgi verilerek “Sağlıkta Yapay Zeka Uygulamaları” başlıklı bir sunum yapıldı.

Bu yıl tema “temiz enerji”

Platform olarak geçtiğimiz yılki faaliyetler değerlendirilerek bu yıl neler yapılacağı konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Yeni dönemde platformun teması “temiz enerji” olarak belirlendi. Dönem boyunca yapılacak etkinliklerde, belirlenen tema çerçevesinde içerikler oluşturulacak, çalıştaylar düzenlenecek. Ayrıca, 2019 döneminde başlatılan “Akran Farkındalık Eğitimlerinin”, yeni dönem teması altında sürdürülmesi ve bu sayede daha fazla sayıda üniversite öğrencisinin temiz enerji konusunda bilinçlendirilmesi konusunda çalışmaların yürütüleceği kaydedildi.

Dostluk turnuvası

İzmir Üniversiteleri Platformunun akademik, sosyal ve kültürel alanlarda işbirliği yapmasının yanı sıra sportif alanlarda da üniversiteler arası iletişim ve dayanışmayı amaçladığı belirtilerek, 2020 Ekim ayının sonunda üniversitelerin kadın voleybol takımları arasında “Üniversiteler Arası Dostluk Turnuvası” gerçekleştirilmesi de kararlaştırıldı.

İzmir Üniversiteleri Platformu hakkında

Türkiye'de bir ilk olarak Aralık 2008 tarihinde kurulan “İzmir Üniversiteleri Platformu”; İzmir üniversitelerinin akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda dayanışmasını sağlamak ve İzmir'i bir “üniversite kenti” olarak konumlandırmak için projeler üretmek amacıyla yola çıktı. 2016 yılında faaliyetlerine kısa bir ara veren İzmir Üniversiteleri Platformu, Ocak 2019 itibari ile yeniden çalışmalarını hızlandırdı. İzmir Üniversiteleri Platformu; kurulduğu günden bu yana üye üniversitelerin öğrencilerinin ortak bilimsel çalışmalar yapması, yine bu üniversiteler arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları uygulanması, kaynakların etkin kullanımı ve özellikle üniversiteleri ya da öğrencileri ilgilendiren konularda yerel yönetimler, merkezi yönetimler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde İzmir'e katkı sağlanması gibi birçok konuda çalışmalarını sürdürüyor.