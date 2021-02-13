Dolu mağduru Urla'da bu kez de don endişesi

Ceviz ve yumurta büyüklüğünde dolunun yağdığı İzmir Urla'da, 700 dönümlük sera alanı zarar gördü. Seraları kaplayan naylonların delindiğini belirten üreticileri bu kez de don endişesi sardı.

İzmir'in Urla ilçesinde önceki akşam meydana gelen dolu yağışı nedeniyle Toplamda 700 dönümlük alan zarar gördü. Çiçek üretiminin yapıldığı ilçede özellikle özel günler için çiçek yetiştiriliyor. Seraları kaplayan naylonların doludan dolayı delindiğini ifade eden üreticiler, bu gece gerçekleşmesi beklenen don olayı nedeniyle endişeye kapıldı. Don meydana geldiğinde seralarında yağmurlama yöntemi uyguladıklarını ve bu sayede çiçeklerini koruyabildiklerini kaydeden üreticiler, naylonlarda delik olduğu için yağmurlama yapamayacaklarını, bu sebeple de çiçeklerin zarar göreceğini söyledi.

Sera bantı kullanıyorlar

Urlalı üretici Muhammed Balcılar, "Bu gece don olacağı söyleniyor. Naylonlar delik olduğu için yağmurlama yapamayacağız. Bu çiçekleri özel günler için hazırlıyoruz. Naylonlar delik olduğu için yağmurlama yapamayız. Don nedeniyle bu çiçekler zarar görebilir" dedi. Dolu yağışının olduğu akşamı anlatan Balcılar, "O akşam dolu yağmaya başladı. Ben cama taş atıyorlar sandım. Dışarı bir baktım ki, seraların hepsi zarar görmüş. Ceviz büyüklüğünde, yumurta büyüklüğünde dolu yağdı. Urla'da 700'ün üzerinde üretici var. 700 dönümlük sera alanlarının tamamı zarar gördü. Dün Tarım Bakanı destek yapacaklarını söyledi. Bu gece de don olacakmış. Bu malları deliklerden dolayı koruyamayacağız. Pek çok ürün zarar görmüş olacak" diye konuştu. Hakkı Çokyaşar isimli üretici ise, "Dolu naylonları deldi. Don da olacakmış. Bu yüzden endişeliyiz. Çünkü naylonlar delik olduğu için yağmurlama yapmamız zor olacak. Uzun yıllardır burada üreticilik yapıyorum ama böyle bir dolu yağışı görmedim. Şimdi delik olan kısımları sera bantları ile yapıştırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.