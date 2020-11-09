Domates ürün grubunda sene sonu hedefi 650 milyon dolar

Türkiye geneli domates ürün grubu ihracatı, 2020'nin ocak-ekim döneminde 496 milyon dolara ulaştı.

252 milyon dolara ulaşan taze domates pazarında öne çıkan ülkelerden Romanya'ya yüzde 40, Ukrayna'ya ise yüzde 36 ihracat artışı yaşandı. Toplamda 110 ülkeye gönderilen domates salçasında Almanya'ya yüzde 116, Suudi Arabistan'a ise yüzde 75 artış dikkat çekti. 105 ülkeye ihracatı yapılan domates sosları ve ketçap ihracatı ise Birleşik Arap Emirliklerine yüzde 57, Irak'a yüzde 37, Suriye'ye yüzde 35, İspanya'ya yüzde 15 yükseldi.

"Son dönemde en çok konuştuğumuz kavramların başında sürdürülebilirlik geliyor" diyen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, sürdürülebilir bir dünya için gıda kaynakları ve beslenmenin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Uçak, "Sektörümüz organik ve sürdürülebilir tarımı destekleyen yapısıyla ülke ekonomisine ciddi ölçüde katma değer sağlıyor. Domates, hem mamul hem yaş sebze ürün grubunun en geniş ürün gamına sahip. Kullanım alanı çok geniş ve Türkiye için önemli bir ekonomik gelir kaynağı. 1 Ocak-30 Ekim tarihinden bu yana taze domateste 252 milyon dolar, domates salçasında 131 milyon dolar, kurutulmuş domateste 65 milyon dolar, dondurulmuş domateste 27 milyon dolar, domates sosları ve ketçapta 16 milyon dolar, domates suyunda 2 milyon dolar, kabuğu soyulmuş domateste 1 milyon dolarlık ihracata imza attık" dedi.

Uçak, şöyle devam etti:

"Domates ürün grubu ihracatımız her sene artarak devam ediyor. Geçen sene ocak-ekim döneminde 486 milyon dolar olan ihracatımız bu sene yüzde 2 yükselerek 496 milyon dolara ulaştı. Sene sonuna kadar 650 milyon dolarlık dövizi ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. Türkiye taze domates üretiminde dünyada dördüncü sırada. 2001'den 2019 yılına kadar olan süreçte taze domates üretimimiz yüzde 50 civarında artarak 13 milyon tona ulaştı. Domates salçası, domates sosları ve ketçap ihracatımızda Irak, domates suyu ihracatımızda Japonya, dondurulmuş domates ve kabuğu soyulmuş domates ihracatımızda İngiltere, taze domates ihracatımızda Rusya, yağda kurutulmuş domates ihracatımızda Almanya, kurutulmuş domates ihracatımızda ise İtalya öne çıkıyor."