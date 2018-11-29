Donör olmak isteyen belediye çalışanlarından minik Öykü Arin'e destek

İzmir'de Çiğli Belediyesi personeli, "Öykü Arin ve tüm lösemili çocuklara umut ol" kampanyası kapsamında Çiğli şantiye binasında Kızılay'a kök hücre bağışında bulundu.

Çiğli Belediyesi'nin idari ve şantiye binası çalışanları, lösemi hastası Öykü Arin'e ilik nakli için donör olabilmek amacıyla kan bağışında bulundu. Şantiye binasına sabah erken saatlerde gelen Kızılay aracı, tüm gün belediye çalışanlarından kan aldı. Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, "Umut ol, donör ol" kampanyasına yoğun ilgi göstermelerinden dolayı personeli tebrik etti.

Başkan Hasan Arslan, böyle anlamlı kampanyaların donör bekleyen çok sayıda çocuğa umut olduğunu belirterek, "'Umut ol, donör ol' kampanyasına daha fazla katılım olmasını bekliyoruz. Minik Öykü Arin için başlayan ve tüm çocuklarımıza umut olan bu kampanyayı bizler de yürekten destekliyoruz. Personelimiz oldukça ilgi gösterdi ve kan bağışında bulundu. Gün boyunca Kızılay aracında kan verildi. Çocuklarımızın yaşaması adına tüm toplumumuzu duyarlılığa davet ediyorum, gelip kan versinler. Minik Öykü Arin ve diğer hasta tüm çocuklarımız için aranan iliğin acilen bulunması ve hepsinin biran önce sağlığına kavuşmasını diliyorum" dedi.