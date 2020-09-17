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Dört ilçenin çöpünü elektriğe dönüştürecek tesise ÇED onayı

İzmir’in Bergama, Dikili, Kınık ve Aliağa ilçelerinin evsel atıklarından elektrik üretecek tesis için İzmir Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna onay geldi.

İzmir'in Bergama, Dikili, Kınık ve Aliağa ilçelerinin evsel atıklarından elektrik üretecek tesis için İzmir Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna onay geldi. Bu yıl hizmete alınması planlanan tesiste, hem elektrik elde edilecek hem de üretilen kompost toprak iyileştirici olarak kullanılacak.


İzmir Büyükşehir Belediyesinin, Bergama'da 2011 yılında hizmete aldığı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi alanını iyileştirmek, çöpleri geri dönüştürmek ve atıklardan elektrik üreten bir tesis kurmak için hazırladığı Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi projesine onay geldi. Proje için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylandı. 16 Nisan'da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan ise (EPDK) ön lisans alındığı ifade edildi.



Doğaya zarar vermeyecek


Dört ilçenin evsel atığının değerlendirileceği Bergama Katı Atık Yönetim Tesisi ile mekanik ayırma ünitesinde ayrıştırılan atıklar, geri dönüşüm sektörüne ham madde sağlayacak. Biyometanizasyon ünitesine yönlendirilen organik atıklardan enerjinin yanı sıra toprak iyileştirici olarak kullanılmak üzere kompost elde edilecek.



Çöpten elektrik üretecek


Ayrıştırma ve biyometanizasyon ünitelerinde işlenemeyen atıklar ise düzenli depolama bölmelerinde bekletilecek. Depolama alanında oluşan metan gazı ile biyometanizasyon reaktörlerinden gelen metan gazı arıtılarak gaz motorlarına yönlendirilecek. Elektrik Enerjisi Üretim Tesisinde üretilen elektrik enerjisi, hem tesiste kullanılacak hem de doğrudan dağıtım şebekesine aktarılacak.


Tesis yaklaşık 14 bin hanenin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak.

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