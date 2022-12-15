"Dost Gözler" Bergama'da

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan "Dost Gözler" projesi çerçevesinde Bergama ilçesinde 7 önemli noktaya 21 adet kamera yerleştirildi.

Suç ve suçlularla mücadelede caydırıcılığı artırmak, teknolojiden en üst şekilde yararlanmak, asayiş olaylarını en aza indirmek, mevcut kamu güvenliğinin devamını sağlamak, işlenen suçların aydınlatılma oranını artırmak amacıyla İzmir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan "Dost Gözler" projesi ile Bergama İlçe Emniyet müdürlüğü sorumluk sahası içerisinde bulunan 7 kritik noktaya 21 kamera takıldı. Bergama ilçesinde hayata geçirilen Dost Gözler projesinin imkanlar doğrultusunda yaygınlaştırılması planlanıyor.