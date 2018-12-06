Down sendromlu bireylerin çalıştığı kafe artık kapanmayacak

İzmir'de bir alışveriş merkezinde Down sendromlu bireyler ve annelerinin çalıştığı kafe İyilik Atölyesi'nin, istenen kira bedelini karşılayamaması nedeniyle alınan kapatma kararından vazgeçildi. Sanatçı Haluk Levent'in de devreye girdiği konu sonrası açıklama yapan kafe yetkilileri, "İyilik Atölyesi'ni kapatmama kararı aldık" dedi.

Karşıyaka'da ilçesinde bulunan MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde, Down sendromlu bireyler ve annelerinin çalıştığı kafe İyilik Atölyesi'nin kapatılacağı belirtilmişti. Bu gelişmeler ışığında sanatçı Haluk Levent de devreye girmiş ve "İyilik Atölyesi'nde Down sendromlu bireyler ve anneleri çalışıyor. Sigortalı çalışıyorlar ve gelir de onlara kalıyordu. Kiranın artışı yüzünden onlar şu anda kafe taşınacak. Karşıyaka Vapur İskelesi'nin yanında yer buldular. Ben de o yerin açılışını yapacağım" demişti.

İyilik Atölyesi kapatılmayacak, açıklama geldi

İyilik Atölyesi yetkilileri ise son gelişmelerle ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, kafe İyilik Atölyesi'nin kapatılmayacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Mavibahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde sürdürülebilir sosyal sorumluluk projesi olan İyilik Atölyesi'ni ticari nedenlerden dolayı devam ettirmeme kararı almıştık. Bu karardan sonra gelişen süreçte tüm gönüllülerden ve İzmirlilerden gördüğümüz destek sayesinde İyilik Atölyesi'ni kapatmama kararı aldık. Baştan beri bizden desteğini esirgemeyen MaviBahçe AVM yönetimini de bu kararı vermemizde ve uygulamamızda yardımcı oldu. Bu güzel haberi hem Engelliler Haftası ve Dünya Gönüllüler Günü'nde sizlerle paylaşmak, hem de uzun süredir kamuoyunu meşgul eden birtakım bilgi kirliliklerinin önüne geçmek istedik. Ticari nedenlerden dolayı kapatma kararı alan İyilik atölyesi, tüm bu süreçte gönüllülerden ve İzmirlilerden aldığı destekten dolayı teşekkürlerini iletti. Projede desteğini esirgemeyen başta tüm gönüllülere, İzmirlilere, başlattığı kampanya ile sesimizin duyulmasına vesile olan OneTeam ekibine ve kaptanına, ayrıca arayan, ilgilenen, takip eden ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz."