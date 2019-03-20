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Down sendromlu çocuklarla renkli buluşma

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Medical Park İzmir Hastanesi çalışanları, Down sendromlu çocukların çalıştığı iyilik atölyesini ziyaret etti.


Dünya Down Sendromu Günü nedeniyle ziyaret edilen Down sendorumlu çocukların ve annelerinin çalıştığı İyilik Atölyesi'nde gerçekleşen etkinlik renkli anlara sahne oldu. Misafirlere kendi elleriyle kahvaltı hazırlayan down sendromlu çocuklar, daha sonra farkındalığı simgeleyen renkli boyalarla el izlerinin baskısını çıkardı. Birlikte yapılan el baskısı etkinliğinin ardından down sendromlu çocuklara, kendi el baskılarından oluşan katılım sertifikaları verildi.


Medical Park İzmir Hastanesi adına etkinlik ile ilgili bilgi veren Başhekim Yardımcısı Dr. Zeki Hozer, "Down sendromlu bireyler doğumdan itibaren düzenli bir eğitimle birlikte sosyal hayatlarına normal insanlar gibi devam edebilmekteler. Bu arkadaşlarımız da İyilik Atölyesi'nde normal insanlar gibi çalışarak yaşamlarını idame ettiriyorlar. Maalesef tüm dünyada 6 milyon, Türkiye'de de yaklaşık 70 bin Down sendromlu birey olduğu tahmin ediliyor. Bize düşen görev bu arkadaşlarımızı topluma kazandırmak ve bu konudaki farkındalığı arttırmaktır" dedi.

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