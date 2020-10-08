İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dr. Baran için meslektaşlarından tören

Ege Üniversitesi Hastanesinde yoğun bakım servisinde korona virüs tedavisi görürken hayatını kaybeden Dr.

Mehmet Atilla Baran için meslektaşları tarafından hastane bahçesinde tören düzenlendi.


İzmir Alsancak Devlet Hastanesi acil servisinde görev yapan, pandemi sebebiyle yoğun bakım servisinde çalışan Dr. Atilla Baran, korona virüs nedeniyle yaklaşık 10 gün önce Ege Üniversitesi Hastanesine yatırıldı. Serviste çalışma arkadaşlarının önerilerine karşın, “Yoğuna yatarsam korkuyorum, obezim çıkamam“ deyip yaşama tutunmaya çalışan Dr. Mehmet Atilla Baran, Covid-19'a yenik düşerek bugün yaşama veda etti. 1 ay önce emeklilik dilekçesini verdiği öğrenilen Baran'ın ölümü, İzmir sağlık çevrelerinde büyük üzüntüyle karşılandı. Öte yandan İzmir Alsancak Devlet Hastanesinde görevli meslektaşları, Dr. Baran için hastane bahçesinde tören düzenledi. Baran'ın fotoğrafının üstüne Türk bayrağı asılırken, masaya önlüğü ve steteskopunun konulduğu görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.