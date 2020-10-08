Dr. Baran için meslektaşlarından tören

Mehmet Atilla Baran için meslektaşları tarafından hastane bahçesinde tören düzenlendi.

İzmir Alsancak Devlet Hastanesi acil servisinde görev yapan, pandemi sebebiyle yoğun bakım servisinde çalışan Dr. Atilla Baran, korona virüs nedeniyle yaklaşık 10 gün önce Ege Üniversitesi Hastanesine yatırıldı. Serviste çalışma arkadaşlarının önerilerine karşın, “Yoğuna yatarsam korkuyorum, obezim çıkamam“ deyip yaşama tutunmaya çalışan Dr. Mehmet Atilla Baran, Covid-19'a yenik düşerek bugün yaşama veda etti. 1 ay önce emeklilik dilekçesini verdiği öğrenilen Baran'ın ölümü, İzmir sağlık çevrelerinde büyük üzüntüyle karşılandı. Öte yandan İzmir Alsancak Devlet Hastanesinde görevli meslektaşları, Dr. Baran için hastane bahçesinde tören düzenledi. Baran'ın fotoğrafının üstüne Türk bayrağı asılırken, masaya önlüğü ve steteskopunun konulduğu görüldü.