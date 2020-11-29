Dr. Behçet Uz Rekreasyon Alanı yeniden doğuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bornova'daki Dr. Behçet Uz Rekreasyon Alanı'nda yenileme çalışmalarını sürdürüyor. 2021 yılında yenilenen yüzüyle hizmete girecek alan, seyir terasları, FİFA standartlarında futbol sahası, her yaş grubuna uygun spor, eğlence ve dinlenme alanlarıyla kentin yeni cazibe merkezi haline geliyor.

Hayata geçirdiği yeşil alan düzenlemeleriyle kentlilere soluk aldıracak park ve rekreasyon alanları oluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova'da bir süredir atıl durumda bulunan Dr. Behçet Uz Rekreasyon Alanı'nı da yenileme çalışmalarında yüzde 50 seviyesine geldi. 180 bin metrekarelik rekreasyon alanı, İzmirlilerin kenti seyredebileceği terası, çocuk oyun alanı, spor aktiviteleri ve dinlenme alanları ile kentin yeni cazibe merkezi olacak. Rekreasyon alanında FIFA standartlarında futbol sahası ve 500 kişilik tribün, 450 metre uzunluğunda koşu yolu ve bisiklet parkurları, çocuklar için trafik eğitim parkı, oyun, spor ve piknik alanları bulunacak. Kapalı girişler yeniden aktif hale getirilerek alanın güneyindeki Gültepe mahallesiyle bağlantı kurulması sağlanacak. Teraslara spor aletleriyle yeni işlevler kazandırılacak. Var olan yapısal alanlar da kentsel donatılarla zenginleştirilerek seyir terasına dönüştürülecek. Park içerisinde düzenlenecek etkinlikler için çim alan bulunacak. Bin 600 metrekarelik çocuk oyun alanı kaydırak ve tırmanma gibi yeni nesil çocuk oyun grupları ile donatılacak. Dr. Behçet Uz Rekreasyon Alanı'ndaki yenileme çalışmaları 2021 yılının sonunda tamamlanacak ve 17.3 milyon liraya mal olacak.

Ağaçlar korundu

Yenileme projesinde, alanda bulunan 3 bin 150 ağaç korundu ve 496 yeni ağaç için ise yer ayrıldı. Geniş yeşil yüzeylerde kurakçıl peyzaj bitkileriyle su tasarrufunun sağlanması planlandı. Yapısal birimler alanın büyük bölümünün su koruma havzasında yer alması nedeniyle mobil olarak tasarlandı. Rekreasyon alanında şuana kadar 3.5 kilometrelik yağmursuyu hattı, 2.1 kilometre uzunluğunda betonarme duvar imalatı, yol kazıları, aydınlatma altyapısı, su deposu, tribün binası kaba inşaatı, terasların beton işleri tamamlandı. Toprak serimi, taş döşeme, yolların betonlama işleri sürüyor. Alan 2003 yılında dönemin belediye başkanı Ahmet Piriştina tarafından hizmete açılmıştı.