Dr. Ergenç, 7. Obezite ve Sağlıklı Yaşam Konferansını İsviçre'de düzenledi

Dr. Tufan Ergenç, Avrupa'daki 7. ‘Obezite ve Sağlıklı Yaşam' konulu konferansını İsviçre'de gerçekleştirdi. Basel kentinde gerçekleşen toplantıda konuşan Op. Dr. Tufan Ergenç, obezite ameliyatının tek başına yeterli olmadığını, operasyon sonrasında sağlıklı beslenme ve sporu hayat biçimi haline dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Dr. Tufan Ergenç, Avrupa'daki başlayan ‘Obezite ve Sağlıklı Yaşam' konulu konferanslarını sürdürüyor. Dr. Ergenç, geçtiğimiz günlerde İsviçre'nin Basel Kenti'nde 7. Konferansını gerçekleştirdi. İsviçre'de yaşayan 500'e yakın kişinin katılımıyla gerçekleşen konferansta konuşan Dr. Ergenç, "Aşırı kilolarınız varsa, mutlaka uzman kontrolünde diyet ve spor yapmalısınız. Eğer profesyonel diyet programı ve spor ile zayıflayamıyorsanız; ancak o zaman ameliyat sizler için bir seçenek olmalıdır. Sağlıklı zayıflamak için sadece obezite ameliyatı tek başına yeterli olmaz. Operasyonun ardından sağlıklı beslenme ve sporu yaşam biçimi haline getirin. Bu sayede hem ideal kilolarınıza ulaşabilir hem de sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz" dedi.

Obezite operasyonları hakkında da bilgi veren Dr. Ergenç, obezite operasyonlarının tecrübeli cerrahlar tarafından yapılması gerektiğini, ameliyat olmadan önce hastaların doktor seçimi için iyi bir araştırma süreci geçirmelerini önerisinde bulundu. Ameliyat öncesi kadar ameliyat sonrası dönemin de önemli olduğuna dikkat çeken Ergenç, obezite ameliyatı sonrasının da özel bir takip süreci olduğunu olduğunu ifade etti. Dr. Ergenç, hastalarını içerisinde diyetisyenlerinde olduğu profesyonel bir ekiple takip ettiklerini ifade etti.

Konferansın ardından Dr. Ergenç ve geçmişte obezite ameliyatı olan hastaları arasında duygusal anlar yaşandı. Bazı hastalar doktorlarına ameliyat öncesinde giydiklerilarge kıyafetleri hediye etti.