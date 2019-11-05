Dr. Ergenç, Almanya'da hastalarıyla buluştu

Dr. Tufan Ergenç, Obezite Cerrahisi Avrupa Konferanslarının 12'ncisini Almanya'nın Mannheim kentinde gerçekleştirdi.

Dr. Tufan Ergenç, obezite ameliyatı olmuş ve obezite olmayı düşünen hastalarıyla bir araya geldi. Almanya'nın Mannheim kentindeki Obezite Cerrahisi Avrupa Konferanslarının 12'ncisinde Tufan Ergenç, hastalarıyla birebir görüşme yaptı. Dr. Ergenç, "Avrupa'daki her hasta kontrol için ülkemize gelemeyebiliyor. Konferanslar sayesinde eski hastalarımızla tekrar görüşme şansı elde ederken, son durumlarını değerlendirme şansı da buluyoruz" dedi.

Katılımın yoğun gerçekleştiği konferanslarına devam edeceğini ifade eden Dr. Ergenç, bir sonraki toplantıyı şimdiden planlamaya başladıklarını ifade etti. Türkiye'de sağlıktaki toplam kalitenin her geçen gün yükseldiğini ifade eden Dr. Ergenç, şöyle devam etti:

"Ülkemizdeki sağlık sistemi, doktorların deneyimlerinin artması, tıbbı teknolojinin gelişmesiyle birlikte Avrupa'dan daha da iyi bir seviyeye gelmeye başladı. Türkiye'ye sağlık turizmi kapsamında yurt dışından tüp mide, göz, estetik ve saç ekimi alanlarında çok sayıda hasta geliyor. Sağlıktaki diğer alanlarında canlandırılarak, ülkemizin sağlık turizminden aldığı payın artması sağlanabilir."