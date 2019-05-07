Dr. Ergenç: "Obezite ameliyatı tüm süreçlerinde amaç hasta sağlığını korumak"

Dr. Tufan Ergenç, obezite cerrahisinin tüm prosedürlerinin temel amacının hastanın kilo kaybını sağlamak ve genel sağlığını korumak olduğunu belirtti.

Dr. Tufan Ergenç, obezite cerrahisi hakkında önemli bilgilendirme yaptı. Ergenç, "Hastalar obezite ile mücadele ederken, egzersiz ve diyet dahil geleneksel yöntemler başarılı olmadığında kilo kaybı ameliyatı bir seçenek halini alır" derken, hastanın ameliyat olması için kriterlere uygun olması gerektiğini söyledi. Ergenç, "Bu ameliyatlarda genellikle bariatrik cerrahi olarak bilenen birkaç farklı ameliyat tipi vardır ama tüm kilo kaybı süreçlerinde amaç her zaman hastaya kilo kaybı sağlamak ve onun genel sağlığını korumak ve geliştirmektir. Bunu yapabilmek için cerrahlar mideye inen yiyeceğin miktarını ve midenin boyutunu kısıtlar. Bu ameliyatlar kilo vermenin süreci kolaylaştırması ve çekici olması gerçeğine rağmen herkese göre bir şey değildir. Bu cerrahi bir süreçtir ve bu nedenle riskleri mevcuttur. Bunun bir sonucu olarak, hastalarla önce tanışarak bariatrik cerrahiye uygunluk kriterlerinin belirlenmesi ilk koşuldur; ayrıca riskleri azaltmak ve sürecin başarısını artırmak için izlenmesi gereken tavsiyeler de vardır" diye konuştu.

Obezite ameliyatının uygunluk kriterleri hakkında bilgi veren Op. Dr. Ergenç, "Tip II diyabet, hipertansiyon, uyku apnesi ve diğer solunum bozuklukları, alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı, osteoartrit, lipid anormallikleri, gastrointestinal bozukluklar veya kalp hastalığı gibi obezite ile ilgili en az iki eşlik eden hastalık durumu mevcut ise vücut kitle endeksinin 35 veya daha yüksek olmasına da bakılır. Ek olarak, hastaların bir süre boyunca sürdürülen geleneksel kilo verme girişimleriyle sağlıklı bir kilo kaybına ulaşamadıklarını kanıtlamaları gerekir. Diğer bir kriter 18 yaşından büyük olmaktır, çünkü çocuklarda bariatrik cerrahiye odaklanan çalışmalar henüz güvenliğini ve etkinliğini kanıtlamamıştır. Bununla birlikte, farklı prosedür tipleri olduğu için doktorlar, birinin özelliklerine ve tıbbi durumuna göre hangisinin daha uygun olduğunu değerlendirmektedir. Kısacası doktorlar sadece klavuzları değil aynı zamanda bariatrik cerrahi önermek ve en etkili olanı değerlendirmek için hastanın diğer yönlerini de analiz edeceklerdir” şeklinde konuştu.

"Motivasyon aynı zamanda ameliyatın hedeflerine ulaşılmasında da belirleyicidir"

Bariatrik cerrahiye uygunluğun değerlendirilmesinde her vakanın kendine özgü olduğuna değinen Op. Dr. Ergenç şunları söyledi:

"Her vaka kendine özgüdür ve genellikle doktor, diyetisyen, psikiyatr ve cerrah dahil olmak üzere kurulan ekip sadece gereksinimleri değil aynı zamanda hastanın bariatrik cerrahi için uygun olduğuna kanaat getirmek için diğer özellikleri de analiz eder. Hasta kilo vermek için diğer cerrahi olmayan yöntemleri denememişse, genellikle ilk seçenek olarak önerilmektedir. Sağlık ekibi, kilo eğilimlerini, kilo verme çabalarını, egzersiz rejimini, stres seviyelerini, zamanlamayı ve diğer kriterleri anlamak için hastanın beslenme ve kilo geçmişini değerlendirecektir. Hastanın tıbbi öyküsü, obezite ve cerrahi geçirme riskini artırabilecek diğer tıbbi durumlar ile ilişkili komorbidite (eşlik eden bozukluk) aramak için analiz edilir. Psikolojik durum şişmanlığa katkıda bulunabildiğinden ve ameliyatın başarısını etkileyebildiğinden, doktorlar kararsızlık durumunda süreci erteleyebilir. Motivasyon aynı zamanda ameliyatın hedeflerine ulaşılmasında da belirleyicidir ve ekip hastanın prosedürü izlemeden önce ve sonra tavsiyelere uyma konusundaki istekliliğini ve yeteneğini de değerlendirerek karar verecektir."