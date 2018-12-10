Dr. Evren Işık, tıp fakültesi öğrencileriyle deneyimlerini paylaştı

Dr. Evren Işık, Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen Kariyer Günleri'nde tıp fakültesi son sınıf öğrencileriyle deneyimlerini paylaştı.

Dr. Evren Işık, Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi öğrencileriyle Kariyer Günleri'nde buluştu. Tıp fakültesi öğrenciliği ile beraber mesleğinde 17. yılını tamamladığını anlatan Dr. Işık, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhittin Erel Toplantı Salonu'nda düzenlenen Kariyer Günleri'nde doktor adaylarına önemli mesajlar verdi. Her doktorun kendisine bir kariyer yolu çizmesi gerektiğini ifade eden Dr. Işık, "Mesleğinizde mutlaka bir hedef ve amacınız olmasını öneriyorum. Sırf birileri istediği için sevmediğiniz, istemediğiniz, hevesinizin olmadığı bir uzmanlık dalını seçmeyin; çok iyi araştırın. Bir branşta uzman olduğunuzda ise kendinizi yetiştirmek için üstün bir çaba sarf edin. Tüm bu çabalar sayesinde ve alacağınız ekstra eğitimlerle meslektaşlarınız arasında farklı bir noktaya ulaşabilirsiniz" diye konuştu.

Mezuniyet sonrası uzmanlık eğitimi için seçilecek kliniklerin çok iyi araştırılması gerektiğini ifade eden Dr. Işık, özellikle eğitici kadrosunda yüksek bilgi birikimi olan hocaların bulunduğu ve teknolojik altyapısı çok iyi olan kliniklerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Dr. Evren Işık, toplantı sonrasında da öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Konuşması esnasında cerrahi eğitim seçenekleri hakkında yaptığı önerileri toplantı sonrasında da öğrencilerin ısrarı ile yeniden onlara aktaran Dr. Işık, özellikle ‘eğitici kalitesi ve teknolojik imkanı yetersiz' kliniklerde cerrahi eğitim almamaları konusunda doktor adaylarını bir kez daha uyardı. Öğrencilerin mecburi hizmet ve Türkiye'de cerrah olmanın zorluğu konusundaki sorularını da yanıtsız bırakmayan Dr. Işık, sosyal medyadan kendisini takip eden tıp fakültesi öğrencileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.