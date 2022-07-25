Dr. Işık: “Böbrek taşı ihmale gelmez”

Dr. Evren Işık, böbrek taşının ülkemizde sık rastlanan sağlık sorunlarından biri olduğunu dile getirdi. Böbrek taşı düşürme vakalarının yaz aylarında arttığını söyleyen Dr. Işık, “Hem böbrek taşının oluşumunu engellemek hem de oluşmuş taşları düşürmek için mutlaka bol su içmek gerekiyor” dedi.

Türkiye'de neredeyse her 10 kişiden birinin böbrek taşı sorunuyla karşılaştığını belirten Dr. Evren Işık, tedavi edilmediğinde böbreğin kaybedilmesine bile yol açabilen bu taşların nasıl oluştuğunu hakkında açıklamalarda bulunarak, “Kandaki mineraller, normal şartlarda böbrekler tarafından süzülerek atılır. Bu taşlar idrarda çözünür. Eğer böbrekte sıvı azsa, yani hasta yeterince su içmiyorsa, o zaman mineraller birikerek kristale dönüşür, bu kristaller de zamanla taş şeklini alır. Yeterli su içmemenin yanı sıra hayvansal proteinleri ve tuzu fazla tüketmek, kullanılan bazı ilaçlar, böbrekteki birtakım bozukluklar, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları da böbrekte ve idrar yollarında taş oluşmasına yol açabilir” şeklinde konuştu.

“Belde ağrı idrarda yanma”

Böbrek taşının ağrıya neden olduğunu ve bazı hastaların bu ağrıyı çok şiddetli şekilde hissettiğini söyleyen Op. Dr. Evren Işık, “Hastada bel bölgesinde hissedilen ağrının yanı sıra idrar yaparken yanma, idrarda kan, sık idrara çıkma ya da tam tersi idrar yapamama, mide bulantısı gibi şikayetler görülebilir. Teşhis için genel muayenenin ardından hastadan bazı tahliller istenir. Ayrıca ultrason ya da tomografi çekilmesi gerekebilir. Bu şekilde taşın varlığı ve nerede olduğu tespit edilir” dedi.

“Boyutu büyükse müdahale şart”

Sıcak yaz aylarında taş düşürme vakalarının arttığını belirten Op. Dr. Evren Işık, tedavi yöntemleriyle ilgili bilgiler paylaşarak, “Bazı hastalarda taşın vücuttan atılması için bol su içmek ve hareket etmek yeterli olabiliyor. Boyutu 4 mm'nin altında olan taşların çok büyük bir bölümü kendiliğinden düşüyor. Bu durumlarda hastaya yalnızca ağrı kesici veriyoruz. Bazı hastalarda ise lazerle taş kırma yöntemini uyguluyoruz. Bu yöntemde böbrek ya da idrar kanalında bulunan taşları lazerle parçalayarak vücuttan atılmasını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Tedavisi mümkün sakın ihmal etmeyin”

Böbrek taşı sorununun ihmale gelmeyeceğinin altını çizen Op. Dr. Evren Işık, “Tedaviyi ertelemek doğru değil. Böbrek taşının kısa sürede tedavisi mümkün. Eğer ihmal edilirse zaman içinde böbrek çalışmamaya başlayabilir, hasta böbreğini kaybedebilir. Hem böbrek taşı oluşmaması hem de oluşan taşların henüz küçükken vücuttan kolaylıkla atılması için herkese bol su içmelerini öneriyorum. Böbrek taşının varlığından şüphelendikleri, ağrı hissettikleri ya da idrar yollarıyla ilgili sorunlar yaşadıkları durumlarda da mutlaka bir üroloji uzmanına başvursunlar” diye konuştu.