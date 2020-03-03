Dr. Zafer Beken: "Gambiya ile iş birlikteliğine açığız"

Ahmadou Lamin Samateh, bürokratlarıyla birlikte Medical Park İzmir Hastanesini ziyaret ederken, ziyaret kapsamında ikili ilişkilerin geliştirilmesi adına hastane ile bakanlık arasında iyi niyet protokol anlaşması imzalandı. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Zafer Beken, "Sağlık alanında Gambiya ile bir iş birlikteliğine açığız" dedi.

Ahmadou Lamin Samateh, bürokratlarıyla birlikte İzmir'e geldi. Medical Park İzmir Hastanesini ziyaret eden Samateh, hastanenin acil bölümünden, Kemik İliği Transplantasyon Merkezine kadar tüm katları Başhekim Yrd. Dr. Zeki Hozer eşliğinde gezdi. Bakan Dr. Ahmadou Lamin Samateh, daha sonra Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Zafer Beken ile bir araya geldi. Hastaneyi çok beğendiğini dile getiren Bakan Dr. Ahmadou Lamin, "Çalışanlarınız çok güler yüzlü ve hastaneniz otel gibi konforlu gözüküyor. Çok ciddi bir yatırım söz konusu. Bizler de ülkemizde bu standartlarda ve kalitede hastaneler olsun istiyoruz. Bu kapsamda sizinle çalışmalar yapmak, fikir alışverişinde bulunmak isteriz. Bizi böyle ağırladığınız için teşekkür ederiz. Bizim için yararlı bir hastane turu oldu. İyi ki sizlerle tanışma fırsatı bulduk" dedi.

Dr. Zafer Beken de, iş birliğine açık olduklarını ifade ederek, "Sağlık alanında Gambiya ile bir iş birlikteliğine açığız. Bu kapsamda bir değişim programı ile birlikte sizlerin hekimleri hastanemize gelebilir. Bizdeki uygulamaları yerinde görebilir. Güncel tedavileri takip edebilirler."

Ziyaret sırasında hastane ile bakanlık arasında iyi niyet protokol anlaşması da imzalandı.