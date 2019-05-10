Düğün öncesi saç ekimi arttı

Fotoğraflarda daha güzel çıkmak isteyen çiftler, düğün öncesi çift estetiğine başvuruyor" dedi.

Özel Gazi Hastanesi Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, saç ekiminin evlilik hazırlığında olan çiftler arasında daha fazla tercih edilen bir işlem haline geldiğini belirtti. Gülgör, "Düğün günü çekilecek olan fotoğraf ve videolar çiftler tarafından ömür boyu saklanacak en önemli hatıra. Fotoğraflarda daha güzel çıkmak isteyen çiftler, düğün öncesi çift estetiğine başvuruyor. Evlilik hazırlığı yapan çiftler için, estetik görünümde büyük rol oynayan saçların nasıl göründüğü de önem kazanıyor. Bu nedenle birçok erkek düğün öncesi saç ekimi yaptırıyor. Düğünden bir ay önce yaptıracağınız saç ekimi uygulaması ile istediğiniz görünüme kavuşabilirsiniz" diye konuştu.

Tıraşsız saç ekimi

Gülgör, şöyle devam etti:

"Sadece evlilik için değil özel günler ve törenler için de talep edilmektedir. Saç ekimi operasyonları cinsiyet gerekmeksizin uygulanan bir yöntemdir. Düğün öncesi yaptırmak isteyenler için özellikle 1 ila 1.5 ay öncesinden bu işlemi sonuçlandırmalı. Tıraşsız saç ekimi bu özel günler için kurtarıcı görevi görmektedir. Tıraşsız saç ekimi yaptırmak isteyenler saçlarını kesmelerine gerek yoktur."

Erkeklerde estetik ilgi arttı

Teknolojinin de yardımıyla uzun iyileşme süreçlerinin, gereksiniminin azalması, özellikle ameliyatsız yöntemlerin gelişmesi erkekler arasında da estetik müdahale ve operasyonların artmasına neden olduğunu belirten Gülgör, “Günümüzde erkeklerin en çok tercih estetik müdahaleler arasında saç ekimi gelmektedir” ifadelerini kullandı.

Saç ekimi öncesi ilk aşamada saç folüküllerinin alınacağı bölgenin tespit edilmesi gerektiğini kaydeden Gülgör, ”Sağlıklı fölüküller cerrah ekip tarafından seçilerek planlama yapılması ve alınmasıdır. Ekilmeye hazır hala gelen foliküller transfer işlemine alınır. Diğer işlemlere nazaran daha çok emek ve zaman isteyen bir işlemdir. Mevcut saçların arasına girilerek yapılan sıkılaştırma işlemleri hastanın doğal görünümünü sağlar. Ön saç çizgisi doğru planlandığında operasyon başarı ile sonuçlanır. Operasyon sonrası ertesi gün pansuman yapılır. Operasyon sonrası 4'üncü gün ilk yıkama ve 10'uncu gün son yıkama yapılarak kişi rutin hayatına hemen dönebilir" dedi.