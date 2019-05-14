Dünya Çiftçiler Günü Çeşme'de kutlandı

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü, Çeşme Ziraat Odası'nın düzenlediği bir törenle ilçede kutlandı.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle, Çeşme Ziraat Odası tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda bir tören düzenlendi. Çeşme Ziraat Odası Başkanı Süleyman Özer'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan kutlama töreninde saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Dünya Çiftçiler Günü hakkında bir konuşma yapan Çeşme Ziraat Odası Başkanı Özer, günün Uluslararası Tarım Federasyonu'na bağlı üye ülkeler tarafından 1984 yılından beri kutlandığını vurgulayarak, "Bu özel günde dünyanın her tarafında tarımsal üretim yaparak, insanlığın ihtiyaç duyduğu gıda üretimini gerçekleştiren çiftçilik mesleğinin toplum için taşıdığı önemin ortaya konulması ve tarımın, dolayısıyla çiftçilik mesleğinin sorunlarına kamuoyunun dikkatinin çekilmesi hedeflenmiştir. Tarım kesiminin geniş istihdam oluşturması, insanların beslenme ihtiyacını karşılaması, sanayiye ham madde temin etmesi nedenleriyle, yarınların tek çözümünün ve en önemli sektörün tarım olduğunun bilincindeyiz. Bütün bu nedenlerden dolayı, tarımdaki girdi maliyetlerinin düşürülmesi, desteklenmesi, teşvik edilmesi, ve üretimin arttırılması gerekmektedir" dedi.

Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle düzenlenen törene; Çeşme Ziraat Odası'nın yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra; Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Fayika Tütüncüoğlu Öner, Belediye Meclis Üyesi Aybars Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.