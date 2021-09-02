“Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti” Bayrakli, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda

İzmir Enternasyonal Fuarı'na (İEF) bu yıl da katılım sağlıyor.

İZFAŞ tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, 3-12 Eylül tarihleri arasında, İzmir Uluslararası Fuar Alanı / Kültürpark'ta 90. kez kapılarını açmaya hazırlan fuarda “Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı” temasıyla katılacak olan Bayraklı Belediyesi, ilgi uyandıracak etkinlik ve tanıtım faaliyetleriyle ziyaretçilerini ağırlayacak. Tanıtım stantında çocuk oyun alanı bulunan Bayraklı Belediyesi, spordan sanata kadar bünyesinde yürüttüğü çeşitli kurs ve atölye çalışmalarını Bayraklılı çocuk ve gençlerin katılımıyla sergileyecek. SS. Bayraklı Emek Dünyası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ise fuar standında yer alarak Bayraklılı kadınların sesini fuara taşıyacak. Ayrıca SS. Doğançay Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi de fuarda faaliyetlerini tanıtacak.

İzmirlilere çağrı

Göreve geldikleri günden itibaren Bayraklı'yı “Dünya Çocuk ve Gençlik Kenti” yapacaklarını söyleyen Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Bir kültür mirası olan İzmir Enternasyonal Fuarı'na katılımımız çok önemli. Bu yıl fuara katılımımızın temasını ‘Çocuk ve Gençlik Kenti Bayraklı' olarak belirledik. Bayraklı'mızın çocukları enternasyonel niteliği bulunan bir fuarda kendilerini ifade etme şansı bulacak, keza kooperatifimiz bünyesindeki kadınlarımız da öyle. İzmir'in belleğinde önemli bir yer tutan fuar, Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı fuarı olma özelliği ile tüm yerli ve yabancı katılımcılar açısından önemli bir etkileşim alanını oluşturuyor. Biz de Bayraklı Belediyesi olarak İzmir Enternasyonal Fuarı'nda “Belediyeler Sokağı”nda yerimizi alacağız. Bayraklı'yı temsilen hem kendimizi tanıtma fırsatı bulacak hem de belediyecilik anlamında atılabilecek yeni adımlar üzerine görüşlerimizi dile getireceğiz. Bu yüzden tüm Bayraklılı ve İzmirli hemşehrilerimize 90. İzmir Enternasyonal Fuarı'na katılmaları, standımızı ziyaret etmeleri çağrısında bulunuyorum” diyerek görüşlerini ifade etti.

Etkinlik ve performanslar ise 16.00-22.00 saatleri arasında

Bayraklı Belediyesi tanıtım standı, İzmir Sanat ve Tarih Müzesi yanında havuz bölgesindeki Belediyeler Sokağı'nda yer alacak. Tanıtım standındaki etkinlik ve performanslar ise 16.00-22.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Etkinlik ve programla ilgili bilgilere Bayraklı Belediyesi web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek. 90. İEF'de etkinlikler, pandemi koşulları gereklerine uygun TSE güvenli hizmet belgesi kapsamı ile düzenlenecek. Ziyaretçi girişleri maskeli, kapalı alanlarda HES kodu alınarak ve alan yoğunluğuna göre kontrollü olarak sağlanacak. Fuar, Dünya Sağlık Örgütü, T.C. Sağlık Bakanlığı ve TOBB kuralları doğrultusunda yapılacak. Kültürpark'ın tüm kapılarından giriş-çıkış yapılabilecek. Fuar, 08.00-23.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Etkinlikler ise 16.00 itibariyle başlayacak.