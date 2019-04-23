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Dünya çocukları hünerlerini sergiledi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen 27.

Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği'ne katılan 7 ülkeden 129 konuk çocuk, MaviBahçe Alışveriş ve Yaşar Merkezi'nde muhteşem bir şölene imza attı.


Karşıyaka Belediyesi tarafından, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 27. Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği'ne 7 ülkeden 129 konuk çocuk katıldı. Azerbaycan, Bulgaristan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Kosova, Makedonya ve Moldova'dan şenliğe katılan çocuklar, MaviBahçe Kent Meydanı'nda kurulan şenlik alanında yeteneklerini sergiledi. Girne Belediyesi ekibinin ‘bardak şovu' büyük alkış aldı. MaviBahçe, dünya çocuklarının gösterilerinin yanı sıra farklı çocuk etkinliklerine de ev sahipliği yaptı. Balejim Bale gösterileri ve Tülay Aktaş STK Grubu Bale ve Piyano Resitali büyük ilgi gördü. Her yıl geleneksel olarak Karşıyaka Çocuk Şenliği'ne ev sahipliği yapan MaviBahçe, bu yıl da dünya çocuklarının bulaşması noktası oldu.

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