Dünya çocukları Karşıyaka'da buluştu

Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği”, muhteşem bir şölenle başladı. Açılış kortejine, 7 ülkeden 129 konuk çocuk ile birlikte her yaştan binlerce Karşıyakalı katıldı.

Uluslararası 23 Nisan Karşıyaka Çocuk Şenliği, 27. kez dünya çocuklarını Karşıyaka'da buluşturdu. Azerbaycan, Bulgaristan, KKTC, Kosova, Makedonya ve Moldova'dan yabancı çocuklar ile Ankara'dan Kuzeyin Uşakları Halk Dansları Topluluğu'nun konuk olduğu şenlik, karnaval havasındaki kortejle başladı. Yöresel kıyafetleriyle Karşıyaka Çarşı'da yürüyen çocukların heyecanına, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay ile binlerce Karşıyakalı da ortak oldu.

Belediye Bandosu şarkı ve marşlarla korteje eşlik ederken, çevre apartmanlarda oturan vatandaşlar ve esnaf da alkışlarla bayram sevincini paylaştı. Çarşı içinde sergilenen yöresel oyunlar ilgiyle takip edilirken, açılış töreni ise yine büyük coşkuyla Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı önünde gerçekleştirildi.

“Kardeşlik buluşması”

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, içeriği ve anlamı bakımından, dünyada ilk ve tektir. 23 Nisan, ulusal egemenliğin onuruyla, onu var eden ulusun çocuklarına bayram olarak armağan edildi. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu konuda da dünyaya örnek oldu. Karşıyaka uzun yıllardan beri, Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliğine ev sahipliği yapmaktadır. Bu yıl, bu güzel idealin ve çağrının sözcüsü sizlersiniz. Değişik uluslardan gelen sizler, bu anlamlı kardeşlik buluşmasıyla, tüm dünyaya örnek oluyorsunuz. Tüm dünya çocuklarına Karşıyaka'dan selam olsun. Yaşasın 23 Nisan, yaşasın barış ve kardeşlik, yaşasın çocuklar” dedi.

Şölen sürüyor

Şenlik kapsamında konuk çocuklar bugün saat 15.00 itibariyle Karşıyaka İskele, Alaybey İZBAN girişi ve Mavibahçe'de gösterilerini sergileyecek. 22 Nisan Pazartesi günü de Karşıyaka Çarşı ve Bostanlı Balıkçı Parkındaki gösterilerin ardından, saat 19.30'da Ahmet Piriştina Kültür Merkezinde ‘Balkan Gecesi' düzenlenecek. 23 Nisan'da ise çocukların Kaymakam, Belediye Başkanı ile İlçe Milli Eğitim Müdürüne yapacağı makam ziyaretleri ve okullardaki törenler ile başlayacak final etkinlikleri, öğle saatlerinde Mavibahçe'deki şölen ile son bulacak. Gösterilerde Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve Smyrna Koreografi Topluluğu da görev alacak. Misafir çocuklar 24 Nisan'da Karşıyaka'dan ayrılacak.