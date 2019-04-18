Dünya çocukları Karşıyaka'da buluşuyor

Karşıyaka Belediyesi tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle geleneksel hale getirilen Uluslararası Çocuk Şenliği, bu yıl da dünya çocuklarını Karşıyaka'da buluşturacak. 7 ülkeden 122 çocuğun konuk olacağı şenlik boyunca, kentin dört bir yanında rengarenk gösteriler sergilenecek, 23 Nisan büyük coşkuyla kutlanacak.

27. Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği'ne; Azerbaycan, Bulgaristan, KKTC, Kosova, Makedonya ve Moldova'nın yanı sıra Ankara'dan Kuzeyin Uşakları Halk Dansları Topluluğu misafir olacak. Konuklar, kente gelerek gönüllü ailelerin evlerine yerleşirken, 19 Nisan Cuma günü ise kortejle şenliğin açılışı yapılacak.

Katılımcılar saat 17.00'da kaymakamlık önünde buluşarak Atatürk, Annesi ve Kadın Hakları Anıtı'na yürüyecek. Gruplar, kortej güzergahındaki Karşıyaka Çarşı'da kısa gösteriler sunacak. Gösterilerde Karşıyaka Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve Smyrna Koreografi Topluluğu da görev alacak. Açılış töreni de anıtta gerçekleşecek. Yabancı çocuklar, bir sonraki gün saat 15.00 itibariyle Karşıyaka İskele, Alaybey İZBAN girişi ve Mavibahçe'de gösterilerini sergileyecek.

22 Nisan Pazartesi günü de Karşıyaka Çarşı ve Bostanlı Balıkçı Parkı'ndaki gösterilerin ardından, saat 19.30'da Ahmet Piriştina Kültür Merkezi'nde ‘Balkan Gecesi' düzenlenecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ise şenlik coşkusu zirveye çıkacak. Sabah çocukların kaymakam, belediye başkanı ile ilçe milli eğitim müdürüne yapacağı makam ziyaretleri ve okullardaki törenler ile başlayacak final etkinlikleri, Mavibahçe'deki şölen ile son bulacak. Misafir çocuklar, 24 Nisan'da Karşıyaka'dan ayrılacak.

Uluslararası Karşıyaka Çocuk Şenliği'ne tüm İzmirlileri davet eden Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay da, "Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük coşkuyla kutlayacağız. Farklı kültürlerden dünya çocuklarını barış, kardeşlik ve sevgide buluşturacağız. Sadece çocuklarımızı değil, her yaştan Karşıyakalıları ve İzmirlileri şenliğimize bekliyoruz" dedi.