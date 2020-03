Dünya Emekçi Kadınlar Günü Çeşme'de kutlandı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Çeşme çarşısında gerçekleştirilen yürüyüş ve Cumhuriyet Meydanı'nda, kadına şiddete dikkat çekmek için oynanan sokak tiyatrosu ile 100 kadının oynadığı Zeybek oyunuyla kutlandı.

Çeşme çarşısında gerçekleştirilen yürüyüşle başlayan kutlamaya, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve eşi Nuriş Oran, CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Şeniz İridere, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Simge Dura, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, Çeşme Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (ÇEŞKA) Berna Güler, Emekli-Sen Çeşme Şubesi Başkanı Ayşe Kırındı, Sarı Zeybek Dans ve Sahne Sanatları Derneği Başkanı Onur Tabak ve çok sayıda kadın katıldı.

Çeşme çarşısındaki yürüyüşe çarşı esnafı ve vatandaşlar da ilgi gösterirken, çarşı boyunca kadın esnaflara ve vatandaşlara karanfil dağıtıldı.

"Kadın cinayetlerinin her geçen gün arttığı bir dönemden geçiyoruz"

Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından, CHP İlçe Başkanlığı, Çeşme Kent Konseyi ve ÇEŞKA çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, CHP Çeşme Kadın Kolları Başkanı Şeniz İridere, bir konuşma yaparak, "Hepimizin yüreğini yakan, içimizi acıtan zamanlardan geçiyoruz. İdlib'te şehit olan ana kuzularımıza, Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Yaklaşık 150 yıl önce kadınların 'Eşit işe eşit ücret' sloganıyla ölümü göze alarak başlattıkları haklı mücadele, uluslararası karşılık bulmuş, 8 Mart tüm dünyada Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. O günden bugüne geçen süreçte kadınlar bazı kazanımlar elde etmiş olsalar da, bizler maalesef kadının fıtratının tartışıldığı, sosyal hayattan koparılmaya çalışıldığı, hakarete, şiddete maruz kaldığı, hatta kadın cinayetlerinin her geçen gün arttığı bir dönemden geçiyoruz" diye konuştu.

"Korkmayacağız, yılmayacağız"

ÇEŞKA Başkanı Berna Güler de bir konuşma yaparak, "Nerede baskı varsa, orada direniş vardır. Cinsel, psikolojik, ekonomik, fiziksel baskı ve şiddetin her türlüsüne maruz kalan biz kadınlar, hayatın her alanında ve her anında eşitlik ve özgürlük istiyoruz. Özgürlüğümüzün; 'Bedenimiz bizimdir' diyebildiğimiz noktada başladığını da biliyoruz. Kimsenin malı, mülkü, emaneti olmayacağız, olmamalıyız. Özgür irademizi, cinsiyetçi ahlak ve din yorumcularının namus bekçiliğine devretmeyeceğiz. Hayatımız üzerine, kendi irademizden başka bir iradenin ipotek koymasına asla izin vermeyeceğiz. Kimse boşuna hayal kurmasın; korkmayacağız, yılmayacağız ve bir başka dünyanın mümkün olduğu hayalimizden vazgeçmeyeceğiz. Ne istediğimizi ve bu konuda ne kadar haklı olduğumuzu bilmek bize yetiyor" diye kaydetti.

"Güçlüyüz, inançlıyız, kadınız"

Emekli-Sen Çeşme Şubesi Başkanı Ayşe Kırındı da okuduğu şiirin ardından yaptığı konuşmada, "Bugün 8 Mart. Hak, hukuk, adalet diye haykırıyoruz. Haklarını arama uğruna hayatını kaybetmiş emekçi, dünya kadınlarımızı saygıyla anıyoruz. Düzenin parçası olmayıp, düzeni değiştiren, barışı, insan haklarını ve halkların kardeşliğini hayata geçiren, biz kadınlar olacağız. Güçlüyüz, inançlıyız, kadınız" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından, Çeşme Belediye Tiyatrosu oyuncuları, kadına şiddeti konu alan ve farkındalık yaratmayı amaçlayan bir sokak tiyatrosu sergilediler. Çeşme Belediye Tiyatrosu'nu çalıştıran Vedat Murat Güzel'in yönettiği oyun, büyük ilgi gördü.

8 Mart kutlamaları, Sarı Zeybek Dans ve Sahne Sanatları Derneği Başkanı Onur Tabak'ın çalıştırdığı 100 kadının Zeybek Oyunu ile sona erdi. Atatürk portreli tişörtlerle Zeybek oynayan 100 kadın, izleyenlerden yoğun alkış alarak, oyunlarını ikinci kez oynadılar.