Dünya gençleri Karşıyakalı öğrencilerle buluşacak

Karşıyaka Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi, bu yaz dördüncü kez ‘kültürlerarası iletişim ve eğitim' organizasyonuna ev sahipliği yapacak. AIESEC işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında, 60 yabancı genç kente gelecek ve bir ay boyunca Karşıyakalı öğrencilere ücretsiz İngilizce kursu verecek.

Karşıyaka Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi ve uluslararası öğrenci değişim platformu AIESEC, dünya gençlerini bir kez daha Karşıyaka'da buluşturacak. Bu yaz döneminde dördüncüsü düzenlenecek kültürlerarası iletişim ve eğitim organizasyonuna, farklı ülkelerden 60 üniversite öğrencisi katılacak. Yabancı gençler, 8 Temmuz - 9 Ağustos tarihleri arasında, KARGEM'de ortaokul düzeyindeki öğrencilere ücretsiz İngilizce kursu verecek.

Gönüllü aileler aranıyor

Üniversiteli gençler organizasyon süresince, kendilerini misafir etmeye gönüllü olan öğrenci aileleri ile birlikte kalacak. Evlerini yabancı konuklara açmak ve bu sayede çocuklarına daha fazla pratik imkanı da sağlamak isteyen veliler, 0232 3652594

numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecek. KARGEM öğrencisi olma şartı aranmaksızın ortaokul düzeyindeki tüm Karşıyakalı çocuklara açık olan İngilizce kursu için de bu hafta itibariyle merkeze kayıt yaptırılabilecek.

“Geleceğe hazırlıyoruz”

Çocuk ve gençleri en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için çalıştıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “KARGEM'de AIESEC organizasyonuyla hayata geçireceğimiz proje ile çocuklarımıza yabancı gençlerden ücretsiz dil eğitimi alma ayrıcalığını yaşatacağız. Hem İngilizce bilgilerini ve konuşma becerilerini geliştirme fırsatı bulacaklar, hem de farklı kültürleri tanıma şansını yakalayacaklar” dedi.