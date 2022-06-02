Dünya Kahvaltı Günü İzmir'in yöresel lezzetleriyle kutlandı

İzmir'de Dünya Kahvaltı Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Ege Bölgesi'nin birbirinden lezzetli coğrafi tescilli ürünleri yerli yabancı davetlilerin beğenisine sunuldu.

Dünya Kahvaltı Günü, İzmir'in Balçova ilçesinde bulunan bir otelin bahçesinde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinlikte Ege Bölgesi'nin birbirinden lezzetli coğrafi tescilli ürünleri davetlilerin beğenisine sunuldu. İncir, zeytinyağı, kuru üzüm, boyoz, kumru, kiraz ve yöresel ekmekler gibi ürünlerin davetlilerle buluşturulduğu program, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya'nın ev sahipliğinde gerçekleşti. Etkinliğe İzmir'deki birçok yabancı misyon temsilcilikleri katılırken, Kosova, İtalya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Malta ve Fransa'nın kahvaltı kültürüne ait ürünler de davetlilerin beğenisine sunuldu.

Etkinlikte konuşan Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, “Günümüzde geleneksel diplomasiye ek olarak ‘gastro diplomasi' gibi terimler daha fazla yaygınlık kazanmaktadır. Gastro diplomasi yumuşak gücün bir yansıması olarak dış politikanın da vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Bu çerçevede geçen yıl Dışişleri Bakanlığımız, haziran ayının ilk gününün ‘Dünya Kahvaltı Günü' olarak kutlanması için uluslararası alanda girişimde bulunma kararı almıştır. Bu girişimi desteklemek amacıyla dış temsilcilikleri, yurtiçi temsilcilikleri ile valiliklerimiz de iş birliği içerisindedir. Geçen yıldan bu yana da kahvaltı etkinlikleri düzenlemektedir” dedi.

Türk kahvaltısının dünyaca ünlü bir marka haline getirilmesi ve ülkemizin tanıtımına katkı sağlaması amacıyla çeşitli etkinlikler yapıldığını ifade eden Vali Yavuz Selim Köşger ise, “Güzel İzmir'in birbirinden lezzetli kahvaltı örneklerini sizinle tadımlayacağız. Bu yılki etkinliğimizi değerli dostlarımız Alman, Fransız, İtalyan, Amerika mutfağından da güzel örneklerle renklendirdiler. Topraklarımız eski medeniyetleri bünyesinde barındıran topraklar. Çok eski medeniyetlere sahibiz. Eski bir imparatorluk bakiyesi üzerinde yaşıyoruz. Türk mutfağı, dünyanın en önemli mutfaklarından biridir. İnşallah bu vesileyle daha iyi tanıtmış olacağız” dedi.