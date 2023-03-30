"Dünya Limit Aşım Günü" için kampanya başlattılar

Çevrenin Genç Sözcüleri Programı çerçevesinde, "Dünya Limit Aşım Günü 2023" için çözümler ve seçenekler sunmaya yardımcı olabilmek amacıyla "#Dünya Limit Aşımı Günü için 10 Bin Büyük Fil Arıyorum" adlı bir kampanya oluşturuldu.

Dünya Limit Aşımı Günü, yıllık olarak doğal kaynak kullanımındaki artış hızının hesaplanarak ilan edildiği küresel çapta bir farkındalık günü. 2022'de yılın 209. günü olan 28 Temmuz'da, bu yıla ait doğal kaynakların insan faaliyetleri sonunda tüketildiği ve geri kalan günlerde bir sonraki yılın kaynaklarından tüketilmeye başlandığı belirlendi. Tüketim alışkanlıkları değiştirilmediği takdirde, önümüzdeki yıllarda doğal kaynaklar ihtiyaçları karşılayamaz hale gelecek ve bundan en çok gelecek nesiller etkilenecek. Bu konuda farkındalığı artırma, gezegenin doğal kaynaklarını koruma, iklim krizi başta olmak üzere yaklaşan çoklu krizlere karşı dirençlilik oluşturma; toprak, hava, su güvenliğini sağlama konusunda kampanya başlatan Çevrenin Genç Sözcüleri Programı proje ekibi bir çalışma yaptı. Gençler, günlük hayatta sıradan ve basit zannedilen aksiyonların çevrenin ve dünyanın geleceğini nasıl tehlikeye attığını ve nasıl tehditlerle karşı karşıya kalınacağını anlattıkları bir kampanya videosu oluşturdu. Ekip, sosyal medya üzerinden bir iletişim kampanyası olarak yaygınlaştırılan "#Dünya Limit Aşımı Günü için 10 Bin Büyük Fil Arıyorum" kampanyası ile insanları sorumlu tüketim alışkanlıkları konusunda bilinçlendirip önerilerde bulunarak ortak eylemde bulunmaya çağırıyor.

Kampanyaya destek vermek isteyenlerin, sosyal medya hesaplarından sorumlu tüketim anlayışı ile ilgili eylemlerini #onbinbüyükfil etiketi ile paylaşabileceği belirtildi.