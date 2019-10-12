"Dünya Mirası Yolunda" pedal çevirdiler

İzmir'de bu yıl 5.'si düzenlenen "UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu", Selçuk ve Bergama'dan aynı anda başladı. Organizasyona katılan 200 amatör sporcu Selçuk'tan, 200 sporcu ise Bergama'dan yola çıktı.

İzmir'in ev sahipliğinde bu yıl beşincisi düzenlenen "UNESCO Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turu" başladı. İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama ve Selçuk Belediyesi, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu desteğiyle gerçekleşen tur, bu yıl iki ayrı noktadan Selçuk ve Bergama'dan aynı anda başladı. Başkan Tunç Soyer, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci, Efes'teki başlangıç noktasından birlikte tura katıldı. Başkan Soyer, yaklaşık 17 kilometre bisikletçilerle birlikte pedal çevirdi. Organizasyona katılan 200 amatör sporcu Selçuk'tan, 200 sporcu ise Bergama'dan yola çıktı. Sporcuların, İzmir Gündoğdu Meydanı'nda buluşarak İzmir Gündoğdu Meydanı'ndaki Evrancan Gündüz konserine katılacağı belirtildi.

“Hedeflere beraber varacağız”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bisiklet turunun başlangıç töreninde yaptığı konuşmada, iki UNESCO Dünya Mirası ilçenin birbiriyle buluşmasının hem kentin tarihi değerlerine sahip çıkmak hem de bisiklet kullanımı konusunda bir farkındalık oluşturmak adına önem taşıdığını ve hedeflere beraber varmayı amaçladığını söyledi.

Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği, sınır güvenliğini oluşturmak için başlayan Barış Pınarı Harekatı için şehit olanlara rahmet, yakınlarına da baş sağlığı dileyen Başkan Soyer, "Biz burada böyle güzel bir sonbahar sabahında hayatın keyfini çıkarırken, sınırımızda bombalar patlıyor, savaş sürüyor. Diliyorum biran önce orada yaşayanlar da barışa kavuşur ve bu cennet vatanın tadını hep birlikte çıkarmaya devam ederiz" ifadelerini kullandı.

Organizasyon sonunda bir orman olacak

2020 yılının mayıs ayı itibariyle belediyeye bisikletle gidip geleceğinin sözünü Başkan Soyer'e verdiğini duyuran Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Bu tanıtımı yaparken mirasi değerlerin korunması için de adımlar atmış oluyoruz. Ayrıca organizasyona katılan her kişi 4 fidan bağışlıyor, bu organizasyonun sonunda bir orman olacak” şeklinde konuştu.

Efes'in 8 bin 600 yıllık bir yer olduğunu söyleyen Selçuk Kaymakamı Ekrem İnci da, "Böyle bir yerde görev yapmak büyük bir mutluluk. Umarım kamu hizmetleri açısından da farkındalık oluştururuz" diye konuştu.