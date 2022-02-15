Dünya şampiyonu cimnastikçiler, İzmir'de karşılandı

Bakü'de düzenlenen Trampolin Cimnastik Dünya Kupası'nda Türkiye adına ilk kez Dünya şampiyonluğu elden eden sporcular Sena Elçin Karakaş ve Sıla Karakuş ile yarışmada dereceler elde eden Hüseyin Engin Yontucu ve Gürkan Mutlu, İzmir'de çiçeklerle karşılandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 12-13 Şubat tarihlerinde düzenlenen Trampolin Jimnastik Dünya Kupası'nda bireysel ve senkron kategorilerinde Türkiye adına yarışan ve aynı zamanda TOHM ve Olimpik Kadro Sporcuları olan Sena Elçin Karakaş, Sıla Karakuş, Gürkan Mutlu ve Hüseyin Engin Yontucu, İzmir'e döndü. Adnan Menderes Havalimanı'nda başarılı sporculara karşılama töreni düzenlendi. Spor Şube Müdürü Enver Yılmaz, antrenörler, aileler ve sporcuların katıldığı coşkulu karşılama töreninde sporculara çiçek verildi.

Tarihi başarı elde edildi

Bakü Trampolin Jimnastik Dünya Kupası'nda, erkekler bireysel yarışması finalinde Gürkan Mutlu 57.270 puanla 6., Hüseyin Engin Yontucu 58.870 puanla 9. olurken, erkekler senkron finalinde Gürkan Mutlu ve Hüseyin Engin Yontucu ikilisi 49.950 puanla 4. oldu.

Final müsabakalarında ise kadınlar senkronda yarışan sporcular Sena Elçin Karakaç ve Sıla Karakuş, 44.140 puanla 1. olarak trampolin jimnastik tarihinde Türkiye adına Dünya Kupası'nda ilk ve altın madalyayı kazandırdı.