Dünya şampiyonundan Başkan Acar'a ziyaret

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonasında altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Aliağalı milli sporcu İbrahim Çolak, elde ettiği büyük başarının ardından Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a ziyarette bulundu.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, cimnastikte büyüklerde altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan Aliağa Helvacı Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni, milli sporcu İbrahim Çolak'ı ağırladı. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Helvacı Ortaokulu Müdürü Hasan Gönç ile İbrahim Çolak'ın antrenörü Yılmaz Göktekin de yer aldı.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, milli sporcu İbrahim Çolak'ın elde ettiği başarıyla hem Türkiye'ye hem de Aliağa'ya büyük bir onur yaşattığını söyledi. Cimnastiğin sporun temelini oluşturduğunu ifade eden Başkan Serkan Acar, “Cimnastik yapmak tüm spor branşları için çok önemlidir. Cimnastik sayesinde çok daha başarılı sporcular yetişiyor. Bundan sonraki süreçte hedefimiz çocuklarımızın cimnastik sporuna daha fazla ilgi göstermesidir. Yapılacak ortak çalışmalar ile Aliağa'da cimnastik sporuna ivme kazandırılmasını istiyoruz” diyerek milli sporcu İbrahim Çolak'a başarılarının devamını diledi.

Spora küçük yaşta başladığını ifade eden milli sporcu İbrahim Çolak, şöyle konuştu:

"Çocuklar, spora cimnastik ile başlamalı diye düşünüyorum. Cimnastik alanında iki veya üç yıl eğitim aldıktan sonra çocuk istediği branşta daha başarılı olacaktır; çünkü cimnastik ana kas gruplarının gelişmesini sağladığı gibi çocuğa esneklik kazandırıyor. Aynı zamanda motor becerileri gelişerek vücut koordinasyonu erken yaşlarda gelişim gösteriyor. Bunlar başarılı bir sporcuda olması gereken özellikler. Çocuk bu eğitimleri iyi bir şekilde aldığı zaman istediği her branşta kendini göstermeye başlar” dedi.

Sohbet havasında geçen ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.