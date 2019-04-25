Dünya sofralarını yüzde 37 daha fazla tatlandırdık

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terci, 2017 yılında 292 milyon dolar olan ihracatlarını, 2018 yılında yüzde 37'lik artışla 402 milyon dolara çıkarmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Ege İhracatçı Birlikleri'nde genel kurulda konuşan Terci, “Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimizin ihracatı 2018 yılında oldukça verimli geçti; alt sektörler itibarıyla hububatlar, bakliyatlar, yağlı tohumlar, baharatlar, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, şekercilik mamulleri her bir sektörün ihracatımıza ayrı katkısı oldu. 2017-2018 yılları ocak-aralık dönemi birliğimiz ihracatına bakıldığında 2017 yılı ihracatı 292 milyon dolar iken, 2018 yılında yüzde 37 artış ile 402 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu oranla Türkiye genelinde yaşanan yüzde 7'lik artış oranına karşın gayet yüksek bir artış yaşandı" diye konuştu.

İhracat artışı Hindistan kökenli

Ege Bölgesi'nden hububat bakliyat ve yağlı tohumlar sektöründeki ihracat artışında en önemli payın Hindistan'a yapılan haşhaş tohumu ihracatı olduğuna dikkati çeken Terci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hindistan 20 aya yaklaşan bir kesintiden sonra 2018 yılında daha önceden yapılmış kura çekilişine dayalı 4 ay süreli tekrar haşhaş ithalatı yaptı. Bu da ihracatta rekoru getirdi. Türkiye'nin baharat ihracatının yüzde 73'lük kısmını Ege Bölgesi'nden yapmamız da ayrı bir gurur kaynağı oldu. Birliğimizden 2018 yılında 282 üyemiz, 149 ülkeye ihracat yapmayı başardı."

Hindistan'a ihracatta süreklilik için On-Line sistem kurulacak

Hindistan'a yapılan Beyaz Haşhaş Tohumu ihracatının kesintili süreçten kurtularak devamlılık arz etmesi için 2016 yılından bu yana çalışmalar yaptıklarını anlatan Terci sözlerini şöyle tamamladı:

"Hükümetimiz ve Hindistan hükümeti arasında haşhaş tohumu ticaretinin belirlenen ülke kotasının aşılmadan kontrolüne yönelik On-Line sistem üzerinden yapılması çalışmalarında sona gelindi. Bu konuyla ilgili mutabakat anlaşması Ticaret Bakanlığımız ve Hindistan Maliye Bakanlığınca Şubat 2019 tarihi itibariyle imzalandı. Yazılımı birliğimiz tarafından gerçekleştirilen bu sistem son olarak Hindistan makamların değişiklik talebi ile tekrar revize edildi. Geçtiğimiz günlerde de taraflarca test edilerek uygun bulundu. Sistemin yürürlüğe girmesini her an itibariyle beklemekteyiz."

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği'nin 2018 yılı mali genel kurul toplantısında 2019 yılı bütçesi ve iş programı da kabul edildi.