Dünya tekstil ve konfeksiyon endüstrisinin liderleri Fashion Prime'da buluştu

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 12-15 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenen Fashion Prime Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarına ‘Manufacturing' bölümünde 33 imalatçı/ihracatçı firmayla katılırken, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği de Fuar ile eşzamanlı olarak alım heyeti programı düzenledi.

Türkiye genelinde 2022 yılı Ocak-Eylül döneminde tekstil ve hazır giyim sektörleri toplamda yüzde 9 artışla 24 milyar dolarlık ihracata imza attı. Ege'de ise iki sektörün 9 aylık toplam ihracatı yüzde 2,9 artışla 1 milyar 413 milyon dolara ulaştı.

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 12-15 Ekim 2022 tarihlerinde düzenlenen Fashion Prime Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarına ‘Manufacturing' bölümünde 33 imalatçı/ihracatçı firmayla katılırken, Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği de Fuar ile eşzamanlı olarak alım heyeti programı düzenledi. Aynı zamanda Fashion Prime Fuarı çerçevesinde, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş'ın konuşmacı, EHKİB Yönetim Kurulu Üyesi Toygar Narbay'ın ise moderatör olarak yer aldığı 'Dünya Hazır Giyiminde Türkiye'nin Önemi' başlıklı panel, fuar ziyaretçi ve katılımcılarının yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Fashion Prime Fuarına 15 ülkeden alım heyeti

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Jak Eskinazi, Tekstil ve hazır giyim sektörlerinin üretim değeri, sağladığı istihdam, ülke ihracatındaki ve dünya hazır giyim ve tekstil sektöründeki payı, tedarikçi kimliği ile her geçen gün güçlenen ve büyüyen bir yapıya sahip olduğunu vurgulayarak, “Dolayısıyla Fashion Prime Fuarı; tekstil ve moda endüstrisinin gelişiminde ve ihracatımızı üst seviyelere taşımamızda çok önemli bir misyon üstleniyor. Bu sene Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğimiz, Ticaret Bakanlığı kanalıyla fuar ile eş zamanlı olarak ilk kez 13-14 Ekim'de kumaş iplik, aksesuar ve ev tekstili sektörlerini kapsayan alım heyetleri yaptı. Belarus, Bosna-Hersek, Danimarka, Gürcistan, Hırvatistan, İran, İspanya, İtalya, Kazakistan, Kosova, Lübnan, Özbekistan, Rusya, Sırbistan, Ürdün olmak üzere 15 farklı ülkeden 72 yabancı firma ile 16 Türk tekstil ihracatçısı firmamız ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Firmalarımızın hepsi yoğun ilgiden çok memnun kaldı. Fashion Prime Fuarı gelecek için umut veriyor. Katılan yabancı firma sayısını artırdığımız takdirde daha da başarılı olacak” dedi.

Ege Bölgesi tekstil ve hazır giyim üssü

Fashion Prime Fuarı'nın Ege Bölgesine güç ve ivme kazandırdığını söyleyen Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, geçtiğimiz yıl fuarın ‘Manufacturing' bölümüne 32 üye firma ile katılım sağlarken, bu sene 33 üye firmanın stantlı katılım sağladığını belirterek, “Her sene olduğu gibi bu sene de alım heyeti ve firma katılımlarıyla İzmir Fashion Prime Fuarı'nın içeriğini zenginleştirme çabası içindeydik. Türk hazır giyim ve tekstil sektörü olarak; Avrupa Birliği'nin yüzde 12,7'lik pay ile üçüncü, dünyanın ise yüzde 3,7'lik payı ile altıncı büyük tedarikçisi konumundayız. Tekstil sektörü ile değerlendirdiğimizde, 24 milyar doların üzerinde bir ihracatla ülkemiz dış ticareti açısından çok önemli bir potansiyel oluşturuyoruz. Türk hazır giyim ve tekstil sektörü, dünyanın önde gelen markalarıyla uzun yıllar çalışmanın verdiği tecrübeye sahip. Bugün bir hazır giyim alıcısı Türkiye'de hammaddeden bitmiş ürüne kadar ihtiyacını hızlı bir şekilde karşılayabiliyor. Bölgemizin tekstil üssü olması, gerek hammadde gerekse de bitmiş ürün konusundaki başarısı, kapasitesi, hızı ve kalitesi sayesinde yurtiçi alıcılar için de yurtdışındaki alıcılar için de çekim merkezi haline gelmesinin yolu fuarların düzenli ziyaret edilmesinden geçiyor. Firmalarımız bu sene de Fashion Prime'da yeni yatırım-ticaret adımlarını attı” diye konuştu.