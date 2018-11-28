Dünya üçüncü olan milli takımda yer alan Egeli sporculardan rektöre ziyaret

Aralarında Ege Üniversitesi sporcularının da bulunduğu U21 Sualtı Ragbisi Milli Takımı, Almanya'da düzenlenen 1. CMAS Dünya U21 Sualtı Ragbisi Turnuvasında dünya üçüncüsü oldu. Sporcular ve antrenör Hakan Toğar, ayağının tozuyla Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı ziyaret etti.

Ege Üniversitesi'nde yeniden yapılandırılan Gençlik ve Spor Kulübü öncülüğünde farklı branşlarda yetiştirilen sporcular, ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüllerle dönmeye başladı. Ege Üniversitesi sporcularının da bulunduğu U21 Sualtı Ragbisi Milli Takımı, Almanya'da düzenlenen 1. CMAS Dünya U21 Sualtı Ragbisi Turnuvasında dünya üçüncüsü olarak büyük başarı yakaladı. U21 takımı oyuncularını ve antrenör Hakan Toğar'ı makamında kabul eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, milli takımın başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Budak, "Almanya'da düzenlenen turnuvada, kulübümüz sporcularından; Kerem Demir, Ozan Özdemir, Berkan Mert Sürücüoğlu ve Sualtı Ragbi Antrenörü Hakan Toğar'ın bulunduğu U21 Milli Takımımız, Dünya üçüncüsü oldu. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutlarım. Yeniden hayata geçirdiğimiz Ege Üniversitesi Spor Kulübü kısa sürede çeşitli branşlarda önemli başarılar elde ediyor; kulübümüzün sporcularının önümüzdeki dönemde daha büyük başarılara imza atacağına eminim" dedi.

Ege Üniversitesi Sualtı Ragbisi Takımı hakkında bilgi veren Başantrenör Hakan Toğar da, "Geçtiğimiz hafta Almanya'da yapılan Dünya şampiyonasına üniversite takımınızdan; Kerem Demir, Ozan Özdemir, Berkan Mert Sürücüoğlu seçildi. Sporcularımızın yer aldığı ve benim de milli takım antrenörü olarak katıldığım bu şampiyonada Türk Milli Takımımız dünya üçüncüsü oldu. Kulübümüz bünyesindeki 13 A takım sporcusunun 10 tanesi milli sporcu. Bunlardan 7'si A milli takım sporcusu, 3'ü ise U21 milli takım sporcusu. Kulübümüzün alt yapısında 40'a yakın sporcuyla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Hedefimiz milli takımlarda kulübümüzü ve ülkemizi temsil edecek milli sporcular yetiştirmektir" diye konuştu.