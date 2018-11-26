Dünya Zeytin Gününde 1. Zeytin Festivali

Zeytin Festivalinde konuşan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, zeytincilik alanında izlenen politikalar sayesinde son 15 yılda ağaç varlığımızın yüzde 65 oranında arttığını belirtirken, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır da Afrin'den ülkemize 5 bin ton zeytinyağı getirileceğini ve bu durumu zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli bir sorunun habercisi olarak gördüğünü söyledi.

Dünya Zeytin Günü kapsamında İzmir Ticaret Borsasında (İTB) tarafından Uluslararası Zeytin Konseyinin proje desteği ile İzmir Ticaret Borsası 1. Zeytin Festivali düzenlendi. Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen Zeytin-Zeytinyağı Panelinde; zeytin yetiştiriciliğinde son gelişmeler, zeytin ve zeytinyağı ekonomisi, zeytinyağı ve gastronomi, tarihte zeytin ve zeytinyağı, zeytin ve sanat/kültür konuları ile ilgili sunumlar yapıldı. Festivalde ayrıca, en büyük zeytin danesi yarışması ve ödül töreni düzenlenirken, zeytinyağı sezon açılışı da gerçekleştirildi.

Sındır: “Afrin'den zeytinyağı gelecek”

Festivalde konuşan CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Afrin'den ülkemize 5 bin ton zeytinyağı getirileceğini ve bu durumu zeytin ve zeytinyağı üretiminde önemli bir sorunun habercisi olarak gördüğünü söyledi. Sındır, “Bu miktarın aşılacağı da söyleniyor. Afrin'den gelmesi muhtemel zeytinyağı, umarım bizim çiftçimizi, ülke içindeki sektörünü olumsuz yönde etkilemez. Herkesin ‘kutsal' dediği ama sanayinin ve gelişme yolunda yapılan yatırımların da hep tehdidi atına kalmış zeytin ve zeytin ağacına umarım olumsuz etkisi olmaz” diye konuştu.

Bölünmez Çankırı: “Kooperatif kuralım”

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da, İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli'den kadınlarla birlikte bir kooperatif kurulması sözü aldı. Ceyda Bölünmez Çankırı, “Eğitimde, sosyal alanda zeytin tanıtacağız ama inşallah kadınlarla birlikte kadın kooperatifi kurarak zeytin ve zeytinyağı ile ilgili çok daha fazla ürünler yapalım ve kadınlara istihdam sağlayalım” ifadelerini kullandı.

Kestelli: “Ağaç varlığımız yüzde 65 oranında arttı”

Festivalin açılış konuşmasını yapan İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ise, “Ülke olarak zeytin ve zeytincilik alanında çok şanslı ve hala bazı eksikliklerimiz bulunmasına rağmen gayet iyi bir noktada olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Zeytincilik alanında izlenen politikalar sayesinde son 15 yılda ağaç varlığımız yüzde 65 oranında arttı. 160 milyonu aşan ağaç varlığı ve 1,5 milyon tonun üzerinde tane zeytin üretimi ile dünyanın en önemli zeytin üreticilerinden biriyiz. Türkiye olarak 2018 rekolte tahminlerine göre dünya sofralık zeytin üretiminin yüzde 16'sını, zeytinyağı üretiminin yüzde 8'ini karşılıyoruz. İzmir ise ülkemizin zeytin üretimi yapılan iller arasında üçüncü sırada yer alıyor. Zeytinyağı ihracatımızın önemli bir kısmı ilimizden gerçekleştiriliyor” dedi.

Sunumlar yapıldı

Konuşmaların ardından, Zeytincilik Araştırma Enstitüsünden Dr. Mehmet Aktaş, zeytin yetiştiriciliğinde son gelişmeler konusunda, İTB Yönetim Kurulu Üyesi Erol Avni Bozkurt, zeytin ve zeytinyağı ekonomisi konusunda, Sırma Güven ve Ozan Kumbasar, zeytinyağı ve gastronomi konusunda, Gıda Mühendisi Arkeolog Ahmet Uhri, zeytin ve sanat/kültür konusunda ve Arkeolog Hakan Aycan da tarihte zeytin ve zeytinyağı konusunda sunum yaptı.

“Ya ihracat ya ölüm”

Zeytin ve zeytinyağı ekonomisi konusunda sunum yapan İTB Yönetim Kurulu Üyesi Erol Avni Bozkurt, “Sektör olarak havanda su döven tartışmalara değil de daha efektif, daha dünya zeytinciliğine entegre olmuş hedeflere yönelmemiz gerekiyor. Zeytinde tek kurtuluşumuz kaliteli üretmek, bu ürünü kaliteli işlemek ve çok satmamız; bu kadar basit. Çok satmak da ihracatla mümkün. Zeytinciliğin geleceğinde ihracat çok önemli. Hatta ya ihracat ya ölüm” diye konuştu.

En büyük zeytin danesi ödül töreni

Sunumların ardından, en büyük zeytin danesi yarışması ve ödül töreni de düzenlendi ve zeytinyağı sezon açılışı gerçekleştirildi. 21,54 gramlık palamut zeytinle Yavuz Bey Çiftliği, 15,83 gramlık domat zeytinle Bayram Yataz, 8,04 gramlık Gemlik zeytiniyle Oğuz Çoban ve 7,49 gramlık memecik zeytinle Levent Korukoğlu, dört farklı zeytin türünün katıldığı yarışmada birinci oldu. Zeytinyağı sezon açılışında, protokol tarafından çekiçlerle zeytin kırıldı.