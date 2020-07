Dünyaca ünlü Ilıca Plajı Mavi Bayrak ile onurlandı

Turizm cenneti Çeşme'nin dünyaca ünlü Ilıca Plajı, TÜRÇEV tarafından verilen Ulusal Mavi Bayrak Ödülünün yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Turuncu Çember Sertifikası ile ödüllendirildi.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından her yıl düzenlenen Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni bu yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde Çeşme Ilıca Halk Plajında yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı törende Ilıca Halk Plajı'na Mavi Bayrak çekilirken, plajdaki Çeşme Belediyesi'ne ait kafeye de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Turuncu Çember Sertifikası verildi.

"Sertifikasyon programımızı Avrupa'dan birçok ülke Türkiye'den kopyalıyor"

Törende bir konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bildiğiniz gibi kontrollü normalleşme süreci ile beraber, Kovid-19'un küresel etkisinin izin verdiği en üst seviyede turizm çalışmalarımız da başlattık. Yoğun önlemlerin alındığı mart-haziran döneminde de ulusal ve uluslararası sektör paydaşlarıyla, hem de siyasi mevkidaşlarımız ve yetkililerle yoğun bir görüşme trafiği ve kamu diplomasisi yürüttük. Normalleşme sürecinde de devam eden bu çalışmalarımızda, Türkiye'nin salgınla mücadelede zaten bilinen başarısını, sağlık altyapısının gücünü bir kez daha herkese vurguladık. Turizm noktasında da bu başarının sürekliliğini sağlayabilecek olan ve misafirlerimiz için konfordan ödün vermeden güvenli tatil imkanı sunan sertifikasyon programımızın detaylarını paylaştık. Antalya'da 50 ülkenin büyükelçisine ve çok sayıda yabancı basın mensubuna bu programı ayrıntılarıyla anlattık ve birebir deneyimlemelerini sağladık. Bu program, özellikle Avrupa Birliği'nde, ilk ve en etkili şekilde uygulanan sertifikasyon programı oldu. Avrupa'da birçok ülke de Türkiye'den bu programı kopyalıyor" diye konuştu.

"2008 yılından beri Mavi Bayrak sayısında hiç düşüş yaşamadık"

Bakan Ersoy, "Turizm, hem ekonomik hem kamuoyu algısı ve verimlilik noktasında, belkide dünyanın en büyük mücadele alanıdır. Bu mücadelede, kalitenin, herkesin kabul ettiği standartlara göre düzeltmek ve başarıyı uluslararası olarak belgelemek çok önemli. Mavi Bayrak da bu anlamda çok ciddi bir gösterge ve kriter. Türkiye olarak, 2008 yılında dünya üçüncülüğüne yükseldiğimiz Mavi Bayrak sayısında, 2015 ve 2016'da ikinciliğe kadar çıktık. Özellikle vurgulamak isterim ki, üçüncülüğü yakaladığımız 2008 yılından itibaren kazandığımız Mavi Bayrak sayısında hiç düşüş yaşamadık. İlk üçteki diğer ülkeler olan İspanya ve Yunanistan'a baktığımızda görüyoruz ki, inişli çıkışlı bir grafik mevcut. Bu şu anlama geliyor; Türkiye, uluslararası standartlarda sunduğu kaliteyi, tüm rakiplerinden daha iyi sunuyor. Altına imzasını attığı kriterleri yerine getirmede ve devamlılığı sağlamada, tüm rakiplerinden çok daha başarılı" diye belirtti.

"Mavi Bayrak ile değerlendirilmeyen 417 yüzme alanı mevcut"

Mavi Bayrak'ın sadece bir temizlik simgesi değil; çevre yönetimi, donanım ve güvenlik yeterliliği gibi birçok başlığın karşılığında belirtilen bir sembol olduğunu vurgulayan Ersoy, "Sormamız gereken soru; böylesi bir başarıya rağmen neden üçüncü sırada olduğumuz. Ülkemizde yüzme suyu mükemmel kalitede çıkmasına rağmen, Mavi Bayrak ile değerlendirilmeyen 417 yüzme alanı mevcut. Bunlardan 246 tanesi kanalizasyon sistemi altyapıya bağlı olmayıp, plaj niteliği uygun olmayan ve kapalı yerler. Geriye kalan 171 noktanın en büyük kısmını, Mavi Bayrak gerekliliğine inanmayan ve bu nedenle istemeyen 77 alan teşkil ediyor. Baktığımızda, bu bölgelerde olanaklar mevcut olmasına rağmen, sürdürülebilir turizm bilincinin yerleşmediğini görmüş oluyoruz. Yapılması gereken, söz konusu turistik tesis ve belediye plajlarını kapsayacak şekilde, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını hep beraber gerçekleştirmek. Bakanlığımız öncülüğünde kurulan Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) ile birlikte gerekli organizasyonları yapıp, bir an önce bu bölgelere Mavi Bayrak kazandırılması önceliklerimiz arasında. Geri kalan alanlardan 56 tanesi, nitelikli işletmenin bulunmadığı, ikinci konut önü ve kamu plajlarıdır. Üzerinde sadece duş, tuvalet bulunan, başka hiçbir şeyin bulunmadığı bu plajlar için yaklaşık 105 bin lira yatırım maliyeti öngörülmektedir" diye anlattı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de bir konuşma yaparak, "İleri gitmiş, kalkınmış ülkeler vatanlarının her bir santimetrekaresini imar eden, her bir bireyini ötekileştirmeden büyük ülke ideali peşinde istihdam eden ülkelerdir. Biz de ülkemizin her bir santimetrekaresini, özellikle de İzmir gibi Türkiye'nin göz bebeği olmuş bir kenti imar etmek için hep birlikte güzel çalışmalar yapacağız” diye ifade etti.

"Mavi Bayrak, uluslararası bir çevre ödülü"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise "Çeşme'de 12 mavi bayrak ödüllü numune noktası üzerinden 13 özel tesis yanında Ilıca Halk Plajının ilk defa bu ödülü alması ve bu törenin Ilıca'da yapılması ayrı bir önem kazanıyor. Dünyanın 50 ülkesinde uygulanan Mavi Bayrak programı, turizm sektöründe plaj ve marinalara verilen çok önemli uluslararası bir çevre ödülü. Mavi Bayrak, deniz suyunun temizliğini, çevre yönetimine verilen önemi, plaj veya marinaların hijyenini ve güvenilirliğini uluslararası anlamda teyit ediyor. Küresel pandemi yaşadığımız bu dönemde mavi bayrak uygulaması, yerli ve yabancı turistler için çok önemli bir turizm iletişim niteliği taşıyor; çünkü bir plajın Mavi Bayrak alması için çok sayıda kriteri başarıyla karşılamış olması gerekiyor. Bu nedenle kentlerde özel çalışmalar yapılıyor, kanalizasyon ve arıtma tesislerinin olanakları iyileştiriliyor, karadan denize ulaşan her türlü kirli akıntı ve denizden kıyıya vuran kirliliklere engel olmak için kapsamlı çalışmalar yürütülüyor” diye ifade etti.

"Ilıca Plajımız, bizim vitrinimiz, hizmet anlayışımızın da iddialı bir referansıdır"

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da konuşmasında, Ilıca Plajı'nın, tarihinde ilk defa Mavi Bayrak ile taçlandırıldığını vurgulayarak, "Milli Emlak'tan kiralayarak, belediye kuruluşumuz ÇEŞTUR işletmesiyle, halkımızın hizmetine ücretsiz olarak sunduğumuz Ilıca Plajımız, geçen sene Türkiye'nin en iyi halk plajı seçildi. 7 gün, 24 saat, büyük özveri ile çalışan emekçi kardeşlerimle, gözümüz gibi baktığımız, her gün binlerce kişiyi misafir ettiğimiz Ilıca Plajımız; bizim vitrinimiz, hizmet anlayışımızın da iddialı bir referansıdır" dedi.

CHP İzmir Milletvekilleri Kani Beko, Özcan Purçu'nun da katıldığı törende, Ak Parti Milletvekili Ceyda Bölünmez ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın da kısa birer konuşma yaptı. Tören boyunca denizde botlar sembolik olarak 10 adet mavi bayrak dalgalandırdı. 4 yaşındaki Doğa Deniz Karataş, denizin kıyısında bottan aldığı sembolik bir mavi bayrağı Bakan Mehmet Nuri Ersoy'a verdi.