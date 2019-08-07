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Dünyaca ünlü İtalyan pop tenor sokak hayvanları için Çeşme'de

Dünyaca ünlü İtalyan pop tenor Alessandro Safina ve Arp sanatçısı Victor Espinola, sokakta ve barınaktaki sahipsiz hayvanlar yararına konser vermek için İzmir’in Çeşme ilçesine geliyor.

Dünyaca ünlü İtalyan pop tenor Alessandro Safina ve Arp sanatçısı Victor Espinola, sokakta ve barınaktaki sahipsiz hayvanlar yararına konser vermek için İzmir'in Çeşme ilçesine geliyor. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, konserle ilgili, "Yeryüzü cennetimiz Çeşme'de; aç, susuz, yaralı ve yardıma muhtaç can dostlarımıza dokunabilmek ve bu etkinlikle daha çok kişiye seslenerek, sahipsiz hayvanlarımıza yardım eli uzatmayı amaçlıyoruz" dedi.


Çeşme Belediyesinin katkılarıyla Çeşme Alaçatı Doğa ve Hayvanseverler Derneği (ÇESAL) tarafından sahipsiz hayvanlar yararına gerçekleştirilen konserde Alessandro Safina ve arkadaşları, İzmir Filarmoni Orkestrası eşliğinde sahne alacak. Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda 11 Ağustos Pazar saat 21.00'de yapılacak konser gelirinin tamamı Çeşme'deki sahipsiz hayvanlara aktarılacak.



Nez ile düet yapacak


Daha önce Sezen Aksu, Sertab Erener, Ferhat Göçer ve Meyra ile yaptığı düetlerle dikkat çeken İtalyan Tenor, bu kez Çeşme'de gerçekleştireceği konserde Türkiye'nin güzel, kıvrak ve güçlü sesi ile sevilen sanatçı Nez ile düet yapacak. İzmir Filarmoni Orkestrasından 45 kişilik bir grubun da sanatçılara eşlik edeceği bu konserde izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.



Espinola muhteşem şovunu sergileyecek


Ayrıca konserin bir gün öncesinde, 10 Ağustos'ta Çeşme Aya Yorgi Koyu'ndaki Shayna Beach'te bir "Pre-Party" düzenlenecek. Alessandro Safina'nın ev sahipliği yapacağı partinin geliri de yine sahipsiz hayvanlar yararına kullanılmak üzere ÇESAL'a bağışlanacak. Partiye katılanlar hem Alessandro Safina ile tanışma fırsatını yakalayacak hem de Víctor Espínola'dan, DJ Drummer Jay ve DJ Su Yıldız eşliğinde harika bir harp ve davul şovu izleyecek.



Başkan Ekrem Oran'dan davet var


Çeşme'deki hayvan barınağının yenilendiğini ve Ilıca'ya da sahipsiz hayvanlar için poliklinik yapıldığının müjdesini veren Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Yeryüzü cennetimiz Çeşme'de; aç, susuz, yaralı ve yardıma muhtaç can dostlarımıza dokunabilmek ve bu etkinlikle daha çok kişiye seslenerek, sahipsiz hayvanlarımıza yardım eli uzatmayı amaçlıyoruz. Dünyaca ünlü Tenor sahipsiz hayvanlar için Çeşme'ye gelecek ve can dostlarımıza can verecek. Ücretsiz verilecek konser gelirinin tamamı sahipsiz hayvanlara aktarılacak. Sahipsiz dostlarımız, artık sahipsiz kalmayacak. Tüm halkımız davetlidir” diye konuştu.

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