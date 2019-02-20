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‘Dünyalı' üniversitelilerin emeğiyle sahnelendi

Yaşar Üniversitesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen “Dünyalı” isimli oyun büyük ilgi gördü.

Oyunu İngilizce aslından çeviren Mütercim Tercümanlık Bölümü mezunu Umut Sönmez, başrolde de oynayarak John karakterine hayat verdi.


Yönetmenliğini Emre Ay'ın yaptığı Dünyalı isimli oyun, Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampusu Konferans Salonunda sahnelendi. Akademisyenler, öğrenciler ve tiyatro severler oyuna büyük ilgi gösterdi. Jerome Bixby tarafından yazılan, Richard Schenkman tarafından yönetilen 2007 yapımı Dünyalı filminden ilham alan Yaşar Üniversitesi Tiyatro Topluluğu üyeleri, filmi tiyatro olarak sahnelemek istedi. Ancak yurtdışında tiyatro olarak da sahnelenen filmin, resmi olarak Türkçe çevirisi bulunmadığı için topluluk üyesi Yaşar Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü mezunu Umut Sönmez senaryoyu Türkçeye çevirdi. Sönmez, aynı zamanda, oyunda başrolde oynayarak John Oldman isimli tarih profesörünü canlandırdı. Oyunda, Beril Avcı, Buse nur Kalkancı, Cemre Baytok, Dide Nur Irmak, Evindar Dolaş, Ezgi Özatay, Ömer Günaydın, Uğurcan Erkal, Tolga Özderici ve Zeynep Mulcar da yer aldı.



Dekorları öğrenciler hazırladı


Topluluk Başkanı Tolga Özderici, oyunun çevirisinin yanı sıra kullandıkları dekor ve aksesuarları yine kendi yaptıklarını belirterek, “Dekor ve aksesuar konusunda hep dışarıya bağımlı çalışırken bu yıl oyunun izin verdiği ölçüde okulumuzun da desteğiyle birçok şeyi kendimiz hallettik. Kendi yağımızda kavrulduk diyebiliriz. Oyunumuz; John adında bir akademisyenin taşınmak için evini toplamasıyla başlıyor. Bu sırada, çalıştığı yerdeki yakın diğer akademisyen arkadaşları ona veda partisi yapma için geliyor ve olaylar başlamış oluyor. John, 14 yüzyıldır yaşadığını iddia ederken arkadaşları buna inanmakta güçlük çekiyor ve ona bu konuyla ilgili türlü sorular soruyorlar. Hepsi John'un delirmiş ya da kendilerini sınıyor veya en kötüsü doğruyu söylüyor olma ihtimalleri arasında gidip geliyorlar. Yaşar Üniversitesi Tiyatro Topluluğu olarak kurulduğumuz 2004 yılından bu yana birçok oyun sahneledik, ancak en kısa sürede hazırlandığımız oyun bu oldu. 3 ay gibi kısa bir sürede bu oyuna hazırlandık. Şimdi önümüzdeki süreçte çıkartmayı planladığımız 3 oyunumuz daha var. Umarız hepsinde başarılı oluruz” dedi.



Hem çevirdi hem oynadı


Umut Sönmez ise oyunu oynamayı kendisinin önerdiğini belirterek, “Çok sevdiğim bir filmdi, Dünyalı. Yazın ekip arkadaşlarımla konuşurken onlara böyle bir fikrim olduğunu söyledim. Önce hem filmle hem de oyunla ilgili araştırmalar yaptık. Oyunu çevirmiş olmak oynarken büyük bir avantajdı benim için, çünkü herkesin repliklerine daha çok hakimdim” diye konuştu.

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