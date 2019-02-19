Dünyanın en büyük moda fuarında Türk modası rüzgarı

Türkiye'ye yıllık 18 milyar dolara yaklaşan döviz kazandıran Türk Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü, Paris'te Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı'nda Türk modası rüzgarı estirdi.

Dünya genelinde konfeksiyon sektörünün en prestijli fuarı konumunda olan Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı'nın en büyük katılımcısı 32 firma ile Türkiye olurken, Türk firmaları İlkbahar-Yaz 2020 sezonu koleksiyonlarını dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçıların beğenisine sundu.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan yazılı açıklamaya göre 12-14 Şubat 2019 tarihlerinde Fransa'nın Başkenti Paris'te düzenlenen Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 8. kez gerçekleştirdi.

Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı'nın her yıl Şubat ve Eylül aylarında olmak üzere iki kez düzenlendiği belirten Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, bu yıl 29 firmayla katılım sağladıklarını ve bugüne kadarki en yüksek katılımla Paris'te olduklarını kaydetti.

Fransa'ya ihracatta hedef 1 milyar doları geçmek

Türkiye'nin konfeksiyon ihracatında Fransa'nın en büyük 5. pazar olduğunu anlatan Sertbaş, "Fransa'ya 2018 yılında 888 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Kısa vadeli hedefimiz 1 milyar dolar barajını geçmek. 2019 yılında bu hedefe ulaşmak için çalışacağız. Her ürün grubunda dünya genelinde büyük alıcılar PV Fuarı'nı ziyaret etti. Fuara 120 ülkeden 55 bin ziyaretçi geldi. PV Fuarı'na katılarak sadece Fransa'ya yaptığımız ihracatta değil, diğer ülkelere gerçekleştirdiğimiz ihracatta da artışlar bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği olarak, PV Fuarı'na ilk katıldıkları 2015 yılında 10 firma ile milli katılım organizasyonu yaptıkları bilgisini paylaşan EHKİB Başkanı Burak Sertbaş, sonraki yıllarda katılımcı sayılarının sürekli artarak, 2019 yılında 29 firmaya ulaştıklarını dile getirdi.

Sertbaş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye, bireysel katılım sağlayan Türk firmaları ile birlikte 32 firma ile PV Fuarı'nın en büyük katılımcısı konumuna geldi. PV Fuarı'na hayat veriyoruz. O nedenle, fuar idaresi ile yaptığımız toplantıda fuar alanının en prestijli yerini istedik. Firmalarımızın konumunun iyileştirilmesi yanında standart olan stantların firmalarımızın daha iyi sunum yapabilmeleri için daha özellikli olması konusunda talebimizi ilettik. 2020 yılı Şubat ayındaki fuarda bu taleplerimizin yerine getirileceği sözünü aldık."

İplik, kumaş, deri, hazır giyim, aksesuar, tasarım sektörlerini bir araya getiren Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı'na 30 ülkeden yüzde 71'i uluslararası alıcı olmak üzere bin 750 firma ve kuruluş katılırken, 120 ülkeden 55 bin profesyonel tarafından ziyaret edildi.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğince düzenlenen EİB 13. Moda Tasarım Yarışmasında finale kalan tasarımcılar; Fadime Yıldırım, Yağmur Aysan, Ezgi Vural ve Elif Doğu, EHKİB Organizasyonu'nda Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı'nı ziyaret etme ve konfeksiyon sektöründeki son trendleri görme fırsatı yakaladı.