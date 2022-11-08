Dünyanın en etkili bilim insanları arasına girdiler

John loannidis'in liderliğinde çalışan özel bir araştırma ekibinin açıkladığı Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesinde, İzmir Ekonomi Üniversitesinden (İEÜ) 3 profesör yer aldı. Uluslararası alanda birçok projeye imza atan, makaleleri dünyanın en saygın dergilerinde yayınlanan, yenilikçi çalışmalarıyla fark oluşturan İEÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Levent Eren ve Prof. Dr. Türker İnce ile Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Bengisu, listeye girerek Türkiye'ye gurur yaşattı.

Dünya genelindeki binlerce akademisyen arasında yapılan değerlendirme sonucunda oluşturulan ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi', ‘kariyer boyu' ve ‘son yıllık' olmak üzere iki farklı kategoride hazırlandı.

Türkiye genelinde bin 202 bilim insanı ‘son yıllık' listeye, 897 bilim insanı da ‘kariyer boyu' listesine girmeye hak kazandı. Liste oluşturulurken, bilim insanlarının yayın ile alıntı sayıları, yazar sıralamaları ve akademisyenlerin hem üretkenlik hem de alıntı etkisini ölçen ‘h-indeksi' gibi birçok kriter dikkate alındı. İzmir Ekonomi Üniversitesinden 3 akademisyen, ‘kariyer boyu etki' kategorisinde Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesine adını yazdırmayı başardı.

Uluslararası patentler

Listede yer alan İEÜ Rektör Yardımcısı ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Eren, hızlı dönüşüm algoritmaları ve makine öğrenmesi alanlarında yenilikçi ve temel tekniklerin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapıyor. Prof. Dr. Eren'in, motor erken uyarı sistemleri üzerine iki adet uluslararası patenti de bulunuyor. Prof. Dr. Türker İnce ise örüntü tanıma ve makine öğrenmesi alanlarında yeni tekniklerin geliştirilmesi ve bunların farklı alanlara uygulamaları üzerine çalışmalar yürütüyor. Prof. Dr. Türker İnce'nin de makine öğrenmesi uygulamaları alanında 3 adet uluslararası patenti mevcut.

Prof. Dr. Türker İnce ve Prof. Dr. Levent Eren'in, aynı bölümde görev yapan İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ile birlikte hayata geçirdikleri, ‘elektrik motorları ve makinelerinde makine öğrenmesine dayalı yüksek doğrulukla rulman hatalarının tespiti' konulu çalışma da 2016 yılında IEEE Transactions on Industrial Electronics Dergisinde yayınlandı. Modern yapay zeka tekniklerinin bu alanda öncü bir uygulaması olarak görülen çalışma, dergide 2016 yılından bu yana gerçekleşen 7 bin 237 yayın arasında en yüksek atıf alan 5 yayın arasına girdi.

İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü'nden Prof. Dr. Murat Bengisu ise malzeme biliminin yanı sıra teknolojik öngörü ve tasarım alanındaki çalışmalarıyla fark oluşturdu. Yüksek lisans ve doktorasını ABD'deki New Mexico Maden ve Teknoloji Enstitüsü'nde tamamlayan Prof. Dr. Murat Bengisu'nun da ulusal ve uluslararası ödülleri, uluslararası alanda yayınlanan çok sayıda makalesi ve kitapları bulunuyor.

En etkili bilim insanlarının yer aldığı listede bulunmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını belirten Prof. Dr. Levent Eren, Prof. Dr. Türker İnce ve Prof. Dr. Murat Bengisu, “Bilim insanı olarak, hayata geçirdiğimiz çalışmaların değer gördüğünü, fark oluşturduğunu, dünya genelinde takip edildiğini ve saygınlıkla karşılandığını görmek, tarifsiz bir mutluluk. Bizim en önemli misyonumuz; bilime, topluma ve insanlığa katkı sağlayabilmek. Üzerinde çalıştığımız yeni projeler mevcut. Onların da tamamlanmasıyla önümüzdeki dönemde de listeye yer almayı sürdürmeyi, kendi alanlarımızda örnek alınacak çalışmalar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.