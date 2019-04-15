Dünyanın en mutlu işi ödüle doymadı

Hakkında hiç şikayet olmaması nedeniye "Tüketici Tavsiye Ödülü"nün sahibi olan, Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü'nün de dünyanın en iyi lezzeti seçtiği Waffle'cı Akın, bu kez Singapur'dan ödülle döndü. Singapurlu ithalatçıların en iyi satın alma kararlarını verebilmeleri için düzenlenen Lezzet Ödülü'nde altın madalyaya layık görüldü.

"Waffle Mutluluktur" sloganıyla 28. şubesini Alaçatı'da hizmete açan Waafle'cı Akın, ödül yağmuruna tutuldu. İlk ödülünü 2012 yılında Tüm Tüketicileri Koruma Derneği'nden alan Waffle'cı Akın, hiç şikayet gelmemesi nedeniyle “Tüm Tüketicilere Tavsiye Ediyoruz” logosuna hak kazandı. 2017 yılında ise yine aynı derneğin "Tüketici Ödülü" olan “Altın Marka”ya layık görülen Waffle'cı Akın, aynı yıl kalite ve lezzetini dünya genelinde ilan etti. Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü'nün Belçika'da düzenlediği ve 120 ülkenin 2 binin üzerinde ürünle katıldığı yarışmada "Üstün Lezzet Ödülü"ne layık görüldü. Böylece Waffle'ın ana vatanı Belçika'yı lezzet konusunda tahtından indirdi.

Waffle'cı Akın, geçtiğimiz 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'nde bir ödül daha kazandı. Kuruluşunun 25. yılını kutlayan Avrasya Tüketicileri Koruma Derneği'nin düzenlediği yarışmada Avrasya Kalite Ödülü'nün sahibi oldu. Geçtiğimiz hafta ise Waffle'cı Akın bir uluslararası ödüle daha hak kazandı. İthalatçılara en iyi lezzete giden yol haritasını sunmak için Singapur Gazetesi öncülüğünde düzenlenen Singapur Lezzet Ödülü yarışmasında altın madalyanın sahibi oldu.

Dünyanın en mutlu işi

Waffle'cı Akın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Geren, hem tüketiciler hem sektör hem de lezzet düşkünleri tarafından aldıkları ödülün bir gurur kaynağı olduğunu söyledi. Yıl sonuna kadar 50 şubeye çıkma hedefleri olduğunu belirten Geren, girişimcilere kapılarını açtıklarını belirterek "İşimizi mutlulukla yaptığımız gibi bunu paylaşmak da istiyoruz. Türkiye'nin 81 ilinde bu mutluluğu görmek istiyoruz. Çünkü 7'den 70'e herkesin sevdiği bu lezzet ödüle doymadığı gibi yatırımcıyı da mutlu edecek potansiyele sahip. Dünyanın en iyi lezzetiyle dünyanın en mutlu insanı olmak isteyen herkese kapımız açık" diye konuştu.