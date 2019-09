Dünyanın en ünlü gastronomi fuarı “Terra Madre” İzmir'e geliyor

Dünyanın en büyük gıda hareketi Slow Food (Yavaş Gıda) önderliğinde iki yılda bir İtalya'nın Torino kentinde gerçekleşen “Terra Madre” gastronomi fuarı 2021'de İzmir'e geliyor. Terra Madre fuarı, Türkiye'deki “Slow Food” gruplarının ortaklığıyla hayata geçirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer ve Türkiye'deki Slow Food birliklerinden bir heyet İtalya'nın Bra kentinde Slow Food yetkilileriyle görüştü. Tunç Soyer ve Slow Food Türkiye heyeti, Slow Food Başkanı Carlo Petrini, Slow Food Genel Sekreteri Paolo Di Croce ve Balkanlar Slow Food Koordinatörü Michele Rumiz ile buluştu. Görüşmeler sonucunda Slow Food Terra Madre fuarının Akdeniz ve Anadolu ayağının 2021'de İzmir'de yapılması konusunda anlaşmaya varıldı. Böylece İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in seçim beyannamesinde yer alan bir vaadi daha gerçekleşecek.

Türkiye'deki küçük üreticilerin kaderi değişecek

İzmir'de düzenlenecek Terra Madre Fuarı'na sadece İzmir değil, tüm Türkiye ve Akdeniz'den küçük üreticiler katılacak. Anadolu mutfağının ve tarım ürünlerinin tüm örneklerinin buluşacağı fuarda, bugüne kadar ürettiğini pazarlamakta zorlanan üreticiler, kadimden gelen yerel ürünlerini tüm dünyaya aracısız olarak tanıtacak. Slow Food birlikleri ve diğer belediyeler aracılığı ile üreticilerin tek tek tespit edileceği fuarın hazırlık süreci 18 ay sürecek ve bu sürecin yönetimine Türkiye'den yüzlerce gönüllü katılacak. Fuarda Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerinden gelen gastronomik ürünler buluşacak. Fuar kapsamında üreticiler de bir araya gelerek sorunlarını konuşacak. Sağlıklı gıdaya erişim ve tarım konusunda çok sayıda panel ve çalıştay yapılacak. İzmir'de gerçekleşecek Terra Madre'nin Türkiye ve Akdeniz'den yüzlerce yerel üretici ve binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapması hedefleniyor.

“Gıda kültürü avuçlarımızın içinden kayıp gidiyor”

Konu hakkında bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir ve Türkiye'deki üreticilerin emeğinin yerde kalmaması için alternatif pazarlar oluşturmak zorundayız. İzmir ve ülkemizin her yerinde birbirinden değerli ve lezzetli ürünler üretiliyor. Bu ürünler pazarda karşılığını bulamadığı için birer birer yok oluyor, Türkiye'nın gıda ve tarım kültürü avuçlarımızın içinden kayıp gidiyor. Bunu engellemek için yürüttüğümüz çalışmaların en önemli ayağını Terra Madre Anadolu oluşturacak” dedi. Toplantının Türkiye'nin tarımsal üretimi için de kritik öneme sahip olduğunu belirten Soyer, sözlerini şöyle tamamladı: “Önümüzdeki 18 ay çok yoğun bir çalışma programı yürüterek Türkiye'nin her yerindeki yerel ve küçük üreticilere tek tek ulaşacağız. Onların paha biçilmez değerdeki ürünlerine iadeyi itibar edilmesi için var gücümüzle çalışacağız. Bu denli kadim bir tarım ve mutfak kültürü olan bir ülkede, küçük üreticilerin hızla eksilmesi, kırsal nüfusun azalması ve binlerce yıllık gıda kültürümüzün kaybolması kabul edilemez. Bu organizasyon sadece bir fuar etkinliği olmayacak. Aynı zamanda başka bir tarım vizyonunun mümkün olduğunu tarihe not düşecek”.