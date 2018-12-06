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"Dünyanın merkezi" Travel Turkey'de

12.

Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı ve Kongresi'nde stant açan Sivrihisar Belediyesi, temsili Nasreddin Hoca ile ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Nasreddin Hoca'nın dediği gibi Sivrihisar dünyanın merkezi. Dünyanın merkezine herkesi bekliyoruz" dedi.


Eskişehir'in en büyük ilçesi Sivrihisar, açtığı stantla Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı ve Kongresi'nde yerini aldı. Temsili Nasreddin Hoca, standı ziyaret eden vatandaşlara çeşitli hediyeler verirken, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü de ilçeyi tanıttı. Başkan Yüzügüllü, "Sivrihisar, 3 bin yıllık bir tarihi olan ilçemiz. Pek medeniyete beşiklik yapmış bir ilçemiz. Yılların bozmadığı bir Anadolu kasabası. Sivrihisar, Eskişehir'in en büyük ilçesi. Nasreddin Hoca'nın dediği gibi dünyanın merkezi. İlçemiz, Nasreddin Hoca'nın doğup büyüdüğü ve çeşitli illerde görev yaptıktan sonra vefat ettiği yer. Ulu Camimiz, Türkiye'deki en büyük ve en eski cami olma özelliğinde. Kiliseleri, konakları, lezzetli yemekleriyle gezilip görülecek bir ilçemiz. Biz Sivrihisar'ı hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtmak hedefindeyiz. Fuar büyük bir ilgiyle karşı karşıya. Biz de bu fuarda ilçemizi tanıtarak misafirlerimizi davet ediyoruz. Dünyanın merkezine herkesi bekliyoruz" diye konuştu.

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