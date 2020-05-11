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"Dur" ihtarına uymayan araçtan uyuşturucu çıktı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiği saatlerde uygulama noktasında polislerin "Dur" ihtarına uymayıp kaçan şahısların üstünden uyuşturucu madde ve kesici ve delici aletler çıktı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının sona erdiği saatlerde uygulama noktasında polislerin "Dur" ihtarına uymayıp kaçan şahısların üstünden uyuşturucu madde ve kesici ve delici aletler çıktı.


Edinilen bilgilere göre, İ.O. K.S. ve Y.Ö. isimli şahıslar, sokağa çıkma kısıtlamasının son bulduğu dakikalarda Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uygulama noktasında "Dur" ihtarına uymayıp araçlarıyla kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin sıkı takibi sonucunda kovalamaca Gençlik Caddesi'nde son buldu, üç şahıs kıskıvrak yakalandı. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çevik kuvvet unsurlarınca yakalanıp etkisiz hale getirilen şahısların üstünden çok sayıda delici ve kesici alet, yaklaşık 15 gram esrar, yaklaşık 20 gram sentetik uyuşturucu madde çıktı. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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