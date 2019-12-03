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Durdurulan araçtan esrar çıktı

İzmir’in Beydağ ilçesinde jandarma ekipleri, yol uygulaması sırasında 112 gram kubar esrar ele geçirdi.

İzmir'in Beydağ ilçesinde jandarma ekipleri, yol uygulaması sırasında 112 gram kubar esrar ele geçirdi.


Edilen bilgiye göre İzmir İl jandarma Komutanlığına bağlı Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Aktepe Mahallesi'nde yol uygulaması yaparken Y.T. ve M.K. isimli şahısların kullanmış olduğu otomobilde de arama gerçekleştirdi. Aramada, 112 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.T. ve M.K.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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