İhlas Haber Ajansı

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Durdurulan otomobilde binin üzerinde uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir’in Buca ilçesinde, polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilin içerisinde bin 4 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde, polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilin içerisinde bin 4 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.



Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, gece saatlerinde şüphelendiği A.B. (32) idaresindeki 42 AGJ 341 plakalı otomobili durdurdu. Sürücünün şüpheli tavırları üzerine araçta yapılan aramada, bin 4 adet extacy uyuşturucu hap ele geçirildi.



A.B., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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