Düşen yıldırım ormanı yaktı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde sağanak yağışla birlikte düşen yıldırım ormanlık alanda yangın çıkardı.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde sağanak yağışla birlikte düşen yıldırım ormanlık alanda yangın çıkardı.
Gaziemir ilçesinde, sağanak yağış etkili oldu. Sağanakla birlikte, Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi otoparkının yanındaki ormanlık alana yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesiyle alanda yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen alevleri gören vatandaşlar, hemen durumu durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede zamanında müdahaleyle kontrol altına aldı.