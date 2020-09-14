Duygu için kök hücre bağış kampanyası başlatıldı

Alaçatı'nın eski muhtarlarından Kazım Alkan'ın torunu olan ve İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Duygu Alkan Tengiz'in yakalandığı lösemi hastalığından kurtulması için Alaçatı ve Bodrum'da kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı.

İzmir'deki özel bir hastanede kardiolog olarak görev yapan Prof. Dr. İstemihan Tengiz'in eşi ve iki çocuk annesi 42 yaşındaki Duygu Alkan Tengiz geçtiğimiz kasım ayında lösemi hastalığına yakalandı. Duygu Alkan Tengiz için aylarca kök hücre arandı. Araya pandemi dönemi girdi ve kök hücre bulunamayınca, 12 yaşındaki oğlu Tarduhan'a alınan ilik ile Mayıs ayında kök hücre nakil yapıldı. Tam iyileşti derken geçtiğimiz ay hastalığı yeniden ilerleyen Tengiz için Bodrum, Alaçatı ve İzmir'deki yakınları kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlattı.

Bodrum Merkez, Turgutreis ve Ortakent Mahalleleri ile İzmir'de Türk Kızılay'ın yardımı ile düzenlenen kampanya, 19 Eylül Cumartesi günü de Alaçatı Pazar Yeri'nde 1850 Otel'in önünde, saat 09.30 - 17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Duygu ve kök hücre bekleyen tüm hastalar için düzenlenecek kampanya için vatandaşlar desteğe çağrıldı.